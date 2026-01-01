Peppermint er en åpen kildekode-løsning for billettering og kundestøtte, bygget som et lettvektsalternativ til Zendesk og Jira. Den gir støtteteam, IT-avdelinger og små bedrifter en oversiktlig kø for å logge kundeforespørsler, spore interne problemer og samarbeide om løsninger uten lisensavgifter per agent eller å sende sensitive samtaldata til en tredjeparts SaaS-leverandør.

Selvhosting av Peppermint på din egen VPS holder hver billett, klientpost og intern notat under din kontroll. Den medfølgende PostgreSQL-backend sikrer varig lagring av billettloggen, mens en personlig markdown-notatbok med gjøremålslister gir hver agent en privat plass til å organisere sitt eget arbeid ved siden av den delte køen.