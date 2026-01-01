Installer Peppermint med ett klikk.
Åpen kildekode billett- og kundestøttesystem for å administrere kundeforespørsler, interne IT-problemer og teamarbeidsflyter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Peppermint
Peppermint er en åpen kildekode-løsning for billettering og kundestøtte, bygget som et lettvektsalternativ til Zendesk og Jira. Den gir støtteteam, IT-avdelinger og små bedrifter en oversiktlig kø for å logge kundeforespørsler, spore interne problemer og samarbeide om løsninger uten lisensavgifter per agent eller å sende sensitive samtaldata til en tredjeparts SaaS-leverandør.
Selvhosting av Peppermint på din egen VPS holder hver billett, klientpost og intern notat under din kontroll. Den medfølgende PostgreSQL-backend sikrer varig lagring av billettloggen, mens en personlig markdown-notatbok med gjøremålslister gir hver agent en privat plass til å organisere sitt eget arbeid ved siden av den delte køen.
Viktige funksjoner i Peppermint
Markdown-redigerer for saker
Skriv billetter og svar i en avansert markdown-editor med filvedlegg slik at samtaler bevarer formatering, kodeblokker og skjermbilder.
Personlige notatbøker
Hver agent får en privat markdown-basert notatbok med gjøremålslister for å spore individuelt arbeid ved siden av den delte billettkøen.
Kundehistorikklogg
Hver interaksjon med en kunde blir registrert mot profilen deres, noe som gir agenter full kontekst av tidligere forespørsler før de svarer på en ny.
Rollebasert tilgang
Granulære rolletillatelser lar administratorer kontrollere hvilke agenter som kan se, kommentere på eller løse spesifikke billettkategorier.
REST API-integrasjon
Et dokumentert REST API lar deg sende billetter fra overvåkingsverktøy, synkronisere data med CRM-systemer eller bygge tilpassede dashbord på toppen av Peppermint.
Responsivt grensesnitt
Brukergrensesnittet er designet for skjermer fra mobil til 4K, slik at agenter kan prioritere saker fra hvilken som helst enhet uten å miste brukervennligheten.
Hvorfor kjøre Peppermint på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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