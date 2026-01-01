Installer Shelfmark med ett-klikks installasjon.
Selvhostet søkeplattform for bøker og lydbøker som finner og laster ned titler fra flere kilder til biblioteket ditt.
Velg en VPS-plan for Shelfmark
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shelfmark
Shelfmark er en selvhostet nettapplikasjon som søker etter bøker og lydbøker på tvers av flere kilder samtidig — inkludert nettkataloger, torrentindekserere, Usenet og IRC-kanaler — og leverer resultater til ditt lokale bibliotekadministrasjonssystem.
Den støtter flerbrukertilgang med et innebygd forespørselssystem, slik at husstandsmedlemmer kan bla gjennom og sende inn nedlastingsforespørsler uten å kreve separate kontoer på hver integrasjon.
Shelfmark integreres med Calibre, Calibre-Web, Grimmory og Audiobookshelf for å legge til nedlastede titler direkte i ditt eksisterende bibliotek. All konfigurasjon og historikk lagres i en enkelt SQLite-database inne i konfigurasjonskatalogen — ingen ekstern databasetjeneste er nødvendig.
Viktige funksjoner i Shelfmark
Flerkilde boksøk
Søk i webkataloger, torrentindekser, Usenet og IRC-kanaler samtidig, og sammenlign resultater fra ett enkelt grensesnitt.
Integrasjon med bibliotekbehandler
Koble til Calibre, Calibre-Web, Grimmory eller Audiobookshelf for å rute nedlastede bøker direkte inn i ditt eksisterende bibliotek.
System for flerbrukerforespørsler
Husstandsmedlemmer kan bla gjennom søkeresultater og sende inn nedlastingsforespørsler via sine egne kontoer uten direkte tilgang til nedlastingsklienter.
Fleksibel autentisering
Velg mellom ingen autentisering, innebygde brukerkontoer, omvendt proxy-headere eller OIDC for å oppfylle dine nettverkssikkerhetskrav.
Frittstående utrulling
SQLite lagrer all konfigurasjon og historikk inne i konfigurasjonsvolumet — ingen ekstern databasetjeneste er nødvendig for å kjøre Shelfmark.
Hvorfor kjøre Shelfmark på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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