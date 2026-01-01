Shelfmark er en selvhostet nettapplikasjon som søker etter bøker og lydbøker på tvers av flere kilder samtidig — inkludert nettkataloger, torrentindekserere, Usenet og IRC-kanaler — og leverer resultater til ditt lokale bibliotekadministrasjonssystem.

Den støtter flerbrukertilgang med et innebygd forespørselssystem, slik at husstandsmedlemmer kan bla gjennom og sende inn nedlastingsforespørsler uten å kreve separate kontoer på hver integrasjon.

Shelfmark integreres med Calibre, Calibre-Web, Grimmory og Audiobookshelf for å legge til nedlastede titler direkte i ditt eksisterende bibliotek. All konfigurasjon og historikk lagres i en enkelt SQLite-database inne i konfigurasjonskatalogen — ingen ekstern databasetjeneste er nødvendig.