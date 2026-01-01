SilverBullet er en notatapplikasjon med åpen kildekode som er selvhostet, bygget rundt Markdown og designet for personlig kunnskapsstyring. Den kjører utelukkende i nettleseren din som en progressiv nettapp, samtidig som all data holdes på din egen server — noe som gir deg offline tilgang, direktesøk på tvers av notatene dine, og et kraftig pluggsystem for utvidbarhet.

Å selvhoste SilverBullet på din VPS betyr at notatene dine alltid er tilgjengelige fra hvilken som helst enhet, synkronisert i sanntid, og lagret privat uten å være avhengig av noen skytjeneste for notater.