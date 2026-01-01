Installer SilverBullet med ett-klikks-installasjon.
En notatapp basert på åpen kildekode, med Markdown, direkte spørringer og et utvidelsessystem som kjører i nettleseren din.
Velg en VPS-plan for SilverBullet
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SilverBullet
SilverBullet er en notatapplikasjon med åpen kildekode som er selvhostet, bygget rundt Markdown og designet for personlig kunnskapsstyring. Den kjører utelukkende i nettleseren din som en progressiv nettapp, samtidig som all data holdes på din egen server — noe som gir deg offline tilgang, direktesøk på tvers av notatene dine, og et kraftig pluggsystem for utvidbarhet.
Å selvhoste SilverBullet på din VPS betyr at notatene dine alltid er tilgjengelige fra hvilken som helst enhet, synkronisert i sanntid, og lagret privat uten å være avhengig av noen skytjeneste for notater.
Viktige funksjoner i SilverBullet
Sanntidsspørringer
Bygg inn dynamiske spørringer i notatene dine som henter og viser data fra hele kunnskapsbasen din i sanntid.
Plugg-økosystem
Utvid funksjonaliteten med fellesskapsplugins for oppgaver, kalendere, Git-synkronisering, AI-fullføring og mer.
Offline-first PWA
Fungerer frakoblet som en progressiv nettapp — redigeringer synkroniseres automatisk når du kobler til igjen.
Innebygd Markdown
Skriv i standard Markdown med wiki-stil-lenker, tagger og front matter-metadata for strukturert notatskriving.
Kommandopalett
Tastaturdrevet grensesnitt med skråstrekkommandoer og en kommandopalett for rask navigering og handlinger.
Hvorfor kjøre SilverBullet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.