Traggo er et åpen kildekode, selvhostet tidsregistreringsverktøy som organiserer hver oppføring som et tidsrom på en tidslinje, snarere enn en rad i et stivt prosjekthierarki. Hver oppføring berikes med vilkårlige tagger — klient , prosjekt , oppgave , fakturerbar , hva som helst du ønsker — og dashbordet analyserer tid ved å kombinere tagger slik du trenger, uten å tvinge deg til å velge en standard inndeling på forhånd.

Å selv hoste Traggo på din egen VPS holder timelister, klientinformasjon og faktureringsrelevant kontekst innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for hos en SaaS-tidssporingsleverandør. Den enkle Go-binærfilen pluss SQLite-databasen gjør det lettvektig nok til å eksistere side om side med andre tjenester på en liten VPS, og den taggbaserte modellen passer for konsulenter, frilansere, byråer og produktteam.