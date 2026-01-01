Installer Traggo med ett-klikks installasjon.
Selvhostet taggbasert tidssporer som erstatter prosjekthierarkier med en fleksibel merket tidslinje.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Traggo
Traggo er et åpen kildekode, selvhostet tidsregistreringsverktøy som organiserer hver oppføring som et tidsrom på en tidslinje, snarere enn en rad i et stivt prosjekthierarki. Hver oppføring berikes med vilkårlige tagger —
klient,
prosjekt,
oppgave,
fakturerbar, hva som helst du ønsker — og dashbordet analyserer tid ved å kombinere tagger slik du trenger, uten å tvinge deg til å velge en standard inndeling på forhånd.
Å selv hoste Traggo på din egen VPS holder timelister, klientinformasjon og faktureringsrelevant kontekst innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for hos en SaaS-tidssporingsleverandør. Den enkle Go-binærfilen pluss SQLite-databasen gjør det lettvektig nok til å eksistere side om side med andre tjenester på en liten VPS, og den taggbaserte modellen passer for konsulenter, frilansere, byråer og produktteam.
Viktige funksjoner i Traggo
Taggbasert sporing
Erstatt nestede prosjekthierarkier med vilkårlige tagger slik at samme oppføring kan vises i klient-, prosjekt- og fakturerbare rapporter samtidig.
Tidslinjevisning
Dra tidsperioder på en daglig tidslinje for å starte, stoppe, dele og redigere tidsoppføringer raskt uten å taste inn nøyaktige tidsstempler.
Fleksibel rapportering
Del opp sporet tid etter en hvilken som helst kombinasjon av tagger over konfigurerbare datointervaller, og deretter eksportere resultater til CSV for fakturering.
Flerbrukerstøtte
Opprett separate brukerkontoer med administrator- og standardroller slik at et lite team kan dele én enkelt Traggo-instans med isolerte timelister.
GraphQL API
Styr automatiseringer, dashbord og integrasjoner via det dokumenterte GraphQL API-et i stedet for å skrape webgrensesnittet.
Lite fotavtrykk
En enkelt Go-binær støttet av SQLite betyr lite disk- og minnebruk, ideelt for å plassere på en eksisterende VPS uten å klargjøre nye ressurser.
Hvorfor kjøre Traggo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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