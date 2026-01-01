Mini QR er en selvhostet QR-kodegenerator bygget med Vue 3. Den går utover grunnleggende svart-hvitt-koder — du kan tilpasse prikkmønstre, hjørnestiler, farger og rammer, og deretter eksportere resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-tekst. En innebygd skanner aksepterer kamerainput eller bildeopplastinger, og en batch-modus genererer flere koder fra en CSV-fil i én omgang.

Selvhosting av Mini QR betyr at QR-dataene dine — URL-er, vCards, WiFi-legitimasjon eller en hvilken som helst tilpasset nyttelast — aldri passerer gjennom en tredjepartstjeneste. Appen har ingen database og ingen kontoer, så det er ingenting å administrere etter utrulling.