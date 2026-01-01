Installer Mini QR med ett klikk.
Selvhostet QR-kodegenerator med egendefinerte farger, stiler og eksport til PNG, SVG eller ASCII.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mini QR
Mini QR er en selvhostet QR-kodegenerator bygget med Vue 3. Den går utover grunnleggende svart-hvitt-koder — du kan tilpasse prikkmønstre, hjørnestiler, farger og rammer, og deretter eksportere resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-tekst. En innebygd skanner aksepterer kamerainput eller bildeopplastinger, og en batch-modus genererer flere koder fra en CSV-fil i én omgang.
Selvhosting av Mini QR betyr at QR-dataene dine — URL-er, vCards, WiFi-legitimasjon eller en hvilken som helst tilpasset nyttelast — aldri passerer gjennom en tredjepartstjeneste. Appen har ingen database og ingen kontoer, så det er ingenting å administrere etter utrulling.
Viktige funksjoner i Mini QR
Tilpasset QR-stil
Juster prikkmønstre, hjørneformer, farger og rammeelementer for å matche ethvert merke eller estetikk — langt utover standard svart-hvitt-koder.
Flere eksportformater
Last ned ferdige koder som PNG, JPG, SVG eller ASCII/Unicode-tekst, og sørg for at resultatet er kompatibelt med ethvert etterfølgende bruksområde.
Innebygd QR-skanner
Skann QR-koder direkte i nettleseren via kamera eller ved å laste opp et bilde — ingen separat app eller programtillegg kreves.
CSV-batchgenerering
Last opp en CSV-fil for å generere flere QR-koder i én omgang, nyttig for produktetiketter, arrangementsbilletter eller utskrift av kontaktkort.
Datamaler
Ferdigbygde inndataskjemaer for URL-er, e-poster, vCards, WiFi-legitimasjon og andre vanlige formater gjør koding av strukturerte data raskt og feilfritt.
Hvorfor kjøre Mini QR på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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