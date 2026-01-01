FossFLOW er en åpen kildekode Progressiv Nettapp for å lage profesjonelle isometriske infrastrukturdiagrammer direkte i nettleseren din. I motsetning til skybaserte diagramverktøy som lagrer arkitekturdokumentasjonen din på tredjeparts servere, opererer FossFLOW utelukkende på klientsiden. Med automatisk lagring hvert 5. sekund, JSON-eksport og frakoblet støtte, holder den sensitive nettverkstopologier og systemdesign under din kontroll til enhver tid.

Ved å distribuere FossFLOW på din VPS legger det til vedvarende diagramlagring på serversiden slik at diagrammer overlever nettleserøkter og er tilgjengelige for hele teamet ditt fra hvilken som helst enhet — uten å sende filer via e-post eller stole på kommersielle plattformer som er underlagt retningslinjer for datalagring og sikkerhetsbrudd.