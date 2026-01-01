Jitsu er en åpen kildekode-kundedataplattform bygget for ingeniører som et selvhostet alternativ til Segment. Den fanger opp produkt- og nettstedshendelser gjennom native SDK-er, behandler dem med serverløse JavaScript-funksjoner, og videresender resultatene til datavarehus, markedsføringsverktøy og tilpassede HTTP-endepunkter med forsinkelse på under ett sekund.

Selvhosting av Jitsu på din VPS holder hver hendelsesnyttelast, kundeidentifikator og pipeline-konfigurasjon på din egen infrastruktur — ingen pris per hendelse, ingen MTU-grenser og ingen leverandørlås. Denne distribusjonen samler Jitsus fulle hendelsespipeline (konsoll, inntak, rotor og bulker) sammen med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB og Redpanda, noe som gir deg en produksjonsklar CDP i en enkelt Compose-stakk.