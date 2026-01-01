Installer Jitsu med ett klikk.
Åpen kildekode kundedataplattform som fanger opp produkthendelser og strømmer dem til ditt datalager, markedsføringsverktøy og API-er i sanntid.
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Hva du kan bygge med Jitsu
Jitsu er en åpen kildekode-kundedataplattform bygget for ingeniører som et selvhostet alternativ til Segment. Den fanger opp produkt- og nettstedshendelser gjennom native SDK-er, behandler dem med serverløse JavaScript-funksjoner, og videresender resultatene til datavarehus, markedsføringsverktøy og tilpassede HTTP-endepunkter med forsinkelse på under ett sekund.
Selvhosting av Jitsu på din VPS holder hver hendelsesnyttelast, kundeidentifikator og pipeline-konfigurasjon på din egen infrastruktur — ingen pris per hendelse, ingen MTU-grenser og ingen leverandørlås. Denne distribusjonen samler Jitsus fulle hendelsespipeline (konsoll, inntak, rotor og bulker) sammen med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB og Redpanda, noe som gir deg en produksjonsklar CDP i en enkelt Compose-stakk.
Viktige funksjoner i Jitsu
Strømming av hendelser i sanntid
Videresender innfangede hendelser til datavarehus og SaaS-destinasjoner innen sekunder, og driver live-dashbord, målgrupper og produktanalyse.
Egne lagerdestinasjoner
Laster hendelser direkte inn i Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres og S3 med innebygd skjemaadministrasjon — ingen separat ETL-verktøy er nødvendig.
JavaScript-funksjoner
Filtrer, berik og omform hendelser ved hjelp av egendefinerte JavaScript-funksjoner som kjører på serversiden før hendelsene når destinasjonene.
Kildekoblinger
Hent data fra databaser, SaaS API-er og filer ved hjelp av Singer- og Airbyte-koblinger for batch-inntak sammen med sanntidsstrømmer.
Brukerprofillagring
Oppretthold enhetlige besøks- og brukerprofiler i MongoDB for identitetsgjenkjenning på tvers av enheter, segmentering og brukstilfeller for personalisering.
Selvhostet personvern
Hold kundens hendelsesdata, identifikatorer og personlig identifiserbar informasjon inne i din egen VPS — Jitsu sender aldri data hjem og legger ikke til tredjepartsleverandører i din datastrøm.
Hvorfor kjøre Jitsu på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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