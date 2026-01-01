jfa-go er en selvhostet løsning for brukeradministrasjon til Jellyfin (med sekundær Emby-støtte) som erstatter manuell kontoopprettelse med delbare invitasjonslenker. Hver invitasjon kan bruke en Jellyfin-profil som kontrollerer bibliotektilgang, transkodingsgrenser og andre serverinnstillinger, mens alternativer for bruksgrenser, utløpsdatoer, passordregler og CAPTCHA gir administratorer stram kontroll over hvem som registrerer seg og hvordan.

Selvhosting av jfa-go sammen med Jellyfin fjerner friksjonen ved å registrere familie, venner eller betalte støttespillere, legger til passordtilbakestillingsflyter som fungerer med Jellyfins innebygde "Glemt passord"-funksjon, og kobler brukervarsler til Discord, Telegram, Matrix og e-post uten å gi data til tredjepartstjenester.