Installer jfa-go med ett klikk.
Invitasjonsbasert brukeradministrasjon for Jellyfin med profiler, tilbakestilling av passord og flerkanalsvarsler.
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Hva du kan bygge med jfa-go
jfa-go er en selvhostet løsning for brukeradministrasjon til Jellyfin (med sekundær Emby-støtte) som erstatter manuell kontoopprettelse med delbare invitasjonslenker. Hver invitasjon kan bruke en Jellyfin-profil som kontrollerer bibliotektilgang, transkodingsgrenser og andre serverinnstillinger, mens alternativer for bruksgrenser, utløpsdatoer, passordregler og CAPTCHA gir administratorer stram kontroll over hvem som registrerer seg og hvordan.
Selvhosting av jfa-go sammen med Jellyfin fjerner friksjonen ved å registrere familie, venner eller betalte støttespillere, legger til passordtilbakestillingsflyter som fungerer med Jellyfins innebygde "Glemt passord"-funksjon, og kobler brukervarsler til Discord, Telegram, Matrix og e-post uten å gi data til tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i jfa-go
Invitasjonsbasert registrering
Generer delbare invitasjonslenker med bruksgrenser, utløpsdatoer og Jellyfin-profiler per lenke, slik at hver gjest får riktig tilgang automatisk.
Selvbetjent passordtilbakestilling
Koble til Jellyfins "Glemt passord"-flyt eller eksponer en "Min konto"-side slik at brukere kan tilbakestille påloggingsinformasjon uten å kontakte en administrator.
Flerkanalsvarsler
Kontakt brukere via Discord, Telegram, Matrix eller e-post for utløpsvarsler, kunngjøringer og kontohendelser ved hjelp av Markdown-maler.
Massebrukeradministrasjon
Se alle Jellyfin-kontoer i ett dashbord og aktiver, deaktiver, slett eller omprofiler brukere i bulk i stedet for én om gangen.
Kontoutløpsregler
Legg til tidsbegrenset utløp på invitasjoner slik at prøvemedlemskap eller betalte medlemskap automatisk deaktiveres eller slettes etter en fastsatt periode.
Ombi og Jellyseerr-sync
Hold brukernavn, passord og kontaktdetaljer synkronisert mellom jfa-go, Ombi og Jellyseerr slik at forespørsler forblir knyttet til riktig konto.
Hvorfor kjøre jfa-go på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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