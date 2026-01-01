Installer Cockpit CMS med ett klikk.
Lett API-først hodeløst CMS for utviklere som trenger fleksibel innholdsmodellering uten den overflødige byrden fra et monolittisk CMS.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cockpit CMS
Cockpit er et moderne hodeløst innholdsstyringssystem bygget for utviklerarbeidsflyter. Det tilbyr et rent, intuitivt grensesnitt for å definere innholdstyper, samlinger og enkeltobjekter (singletons), og genererer deretter automatisk RESTful og GraphQL API-er for hver innholdsmodell — ingen tilpasset API-kode er nødvendig. Dets lette fotavtrykk betyr raskere distribusjoner og lavere ressursforbruk sammenlignet med tradisjonelle CMS-plattformer.
Selv-hosting av Cockpit på din VPS holder redaksjonelt innhold, brukerdata og API-tokens innenfor din egen infrastruktur. Du opprettholder full kontroll over API-ratebegrensninger, autentisering og lagring, samtidig som du leverer innhold til ethvert front-end rammeverk — React, Vue, Angular, mobilapper, eller statiske nettstedsgeneratorer som Next.js og Gatsby.
Viktige funksjoner i Cockpit CMS
API-først innholdslevering
Hver innholdssamling får automatisk REST- og GraphQL-endepunkter, klare til å forsyne enhver front-end eller mobilapp.
Fleksibel innholdsmodellering
Definer egendefinerte felttyper, nestede strukturer og innholdsrelasjoner uten å skrive skjemamigreringer.
Flerspråklig støtte
Administrer lokalisert innhold direkte for internasjonale nettsteder uten ekstra tilleggsprogrammer eller eksterne oversettelsestjenester.
Rollebaserte tillatelser
Tilordne detaljerte tilgangsnivåer til redaktører, bidragsytere og API-klienter slik at hver rolle kun berører det den skal.
Webhook-integrasjon
Utløs automatiserte arbeidsflyter og cache-ugyldiggjøringer ved innholdsendringer med konfigurerbare webhook-endepunkter.
Hvorfor kjøre Cockpit CMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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