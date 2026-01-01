Cockpit er et moderne hodeløst innholdsstyringssystem bygget for utviklerarbeidsflyter. Det tilbyr et rent, intuitivt grensesnitt for å definere innholdstyper, samlinger og enkeltobjekter (singletons), og genererer deretter automatisk RESTful og GraphQL API-er for hver innholdsmodell — ingen tilpasset API-kode er nødvendig. Dets lette fotavtrykk betyr raskere distribusjoner og lavere ressursforbruk sammenlignet med tradisjonelle CMS-plattformer.

Selv-hosting av Cockpit på din VPS holder redaksjonelt innhold, brukerdata og API-tokens innenfor din egen infrastruktur. Du opprettholder full kontroll over API-ratebegrensninger, autentisering og lagring, samtidig som du leverer innhold til ethvert front-end rammeverk — React, Vue, Angular, mobilapper, eller statiske nettstedsgeneratorer som Next.js og Gatsby.