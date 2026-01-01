TrailBase er et sub-millisekunds, enkelt-eksekverbart Firebase-alternativ bygget på Rust, SQLite og Wasmtime. Det pakker typesikre REST- og sanntids-API-er, JWT-basert autentisering med OAuth2-leverandører, en innebygd WebAssembly-kjøretid for tilpasset serverlogikk, og et polert administrasjonspanel i én binærfil — slik at en komplett backend leveres som en enkelt prosess uten ekstern database å drifte.

Selv-hosting av TrailBase på din egen VPS holder brukerdata, applikasjonsdata og autentiseringstokener under din fulle kontroll, eliminerer BaaS-priser per forespørsel, og gir deg forutsigbar latens takket være lokal SQLite-lagring. Klient-SDK-er for TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin og C# gjør det enkelt å integrere med nett- og mobilapper.