Installer TrailBase med ett klikk.
Åpen kildekode Firebase-alternativ med typesikre API-er, sanntidsabonnementer, autentisering og administratorgrensesnitt i én enkelt kjørbar fil.
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Hva du kan bygge med TrailBase
TrailBase er et sub-millisekunds, enkelt-eksekverbart Firebase-alternativ bygget på Rust, SQLite og Wasmtime. Det pakker typesikre REST- og sanntids-API-er, JWT-basert autentisering med OAuth2-leverandører, en innebygd WebAssembly-kjøretid for tilpasset serverlogikk, og et polert administrasjonspanel i én binærfil — slik at en komplett backend leveres som en enkelt prosess uten ekstern database å drifte.
Selv-hosting av TrailBase på din egen VPS holder brukerdata, applikasjonsdata og autentiseringstokener under din fulle kontroll, eliminerer BaaS-priser per forespørsel, og gir deg forutsigbar latens takket være lokal SQLite-lagring. Klient-SDK-er for TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin og C# gjør det enkelt å integrere med nett- og mobilapper.
Viktige funksjoner i TrailBase
Typesikre API-er
Definer samlinger i admin-grensesnittet, og TrailBase autogenererer typesikre REST-endepunkter med JSON Schema, noe som eliminerer skjør, håndskrevet CRUD-kode.
Sanntidsabonnementer
Push-baserte sanntids-API-er lar klienter abonnere på postendringer og holde seg synkronisert uten polling, ideelt for samarbeidsbaserte og live-oppdaterende apper.
WebAssembly runtime
Kjør tilpasset serverbasert logikk skrevet i JavaScript, Rust eller Go som sandkassebaserte WASM-komponenter, uten behov for å bygge om eller starte serveren på nytt.
Innebygd autentisering
E-post-/passordregistrering pluss OAuth2-leverandører som Google og Discord fungerer umiddelbart ved hjelp av JWT og fornyelsestokener — ingen separat identitetstjeneste er nødvendig.
Admin dashbord
Et samlet webgrensesnitt lar deg administrere tabeller, bla gjennom poster, konfigurere autentisering og inspisere logger uten å skrive SQL- eller REST-kall manuelt.
Én binærfil på SQLite
Alt kjører fra én Rust-kjørbar fil støttet av SQLite, slik at distribusjoner forblir enkle og spørringer forblir raske uten en separat databaseserver.
Hvorfor kjøre TrailBase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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