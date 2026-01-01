Installer Copyparty med ett klikk-installasjon.
Bærbar filserver med HTTP-, WebDAV-, SFTP- og FTP-tilgang, gjenopptakbare opplastinger og null databaseavhengigheter.
Velg en VPS-plan for Copyparty
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Copyparty
Copyparty er en selvhostet filserver som pakker et eksepsjonelt antall funksjoner inn i en enkelt container uten ekstern database. Den serverer filer over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP samtidig, støtter delte, gjenopptakbare opplastinger som overlever avbrutte forbindelser, og inkluderer et komplett mediebibliotek med miniatyrbilder, lydavspilling og fulltekstsøk.
Selvhosting av Copyparty på din egen VPS gir deg en privat fildelingsplattform som fungerer med enhver standardklient — fra en nettleser til Windows Utforsker til FileZilla — uten leverandørlåsning eller tilbakevendende lagringsavgifter. Fordi alt kjører i én container med data lagret direkte på filsystemet, er sikkerhetskopiering og migrering enkelt.
Viktige funksjoner i Copyparty
Flerprotokoll-tilgang
Lever filer samtidig over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP slik at hver klient — nettleser, filbehandler eller CLI-verktøy — kobler seg til ved hjelp av sin egen protokoll.
Gjenopptakbare opplastinger
Støtte for delt opplasting gjør at store filoverføringer kan gjenopptas automatisk etter nettverksavbrudd, uten å måtte starte helt forfra.
Innebygd mediebibliotek
Genererer automatisk miniatyrbilder og trekker ut metadata for lyd- og videofiler, og gjør filserveren din om til en søkbar mediesamling.
Fildeduplisering
Hash-basert deduplisering oppdager identiske filer ved opplasting og lagrer bare én kopi, noe som sparer diskplass uten manuell innsats.
Ingen database nødvendig
Alle data ligger direkte på filsystemet — ingen PostgreSQL, MySQL eller Redis å administrere, sikkerhetskopiere eller migrere sammen med filene dine.
Hvorfor kjøre Copyparty på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.