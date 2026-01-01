Copyparty er en selvhostet filserver som pakker et eksepsjonelt antall funksjoner inn i en enkelt container uten ekstern database. Den serverer filer over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP samtidig, støtter delte, gjenopptakbare opplastinger som overlever avbrutte forbindelser, og inkluderer et komplett mediebibliotek med miniatyrbilder, lydavspilling og fulltekstsøk.

Selvhosting av Copyparty på din egen VPS gir deg en privat fildelingsplattform som fungerer med enhver standardklient — fra en nettleser til Windows Utforsker til FileZilla — uten leverandørlåsning eller tilbakevendende lagringsavgifter. Fordi alt kjører i én container med data lagret direkte på filsystemet, er sikkerhetskopiering og migrering enkelt.