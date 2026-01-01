Installer Canarytokens med ett klikk.
Et åpen kildekode honeypot-tokensystem som stille varsler deg når noen får tilgang til dine data, filer eller legitimasjon.
Velg en VPS-plan for Canarytokens
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Canarytokens
Canarytokens er et åpen kildekode-honeypot-system som lar deg lage usynlige snubletråder på tvers av infrastrukturen din. Generer sporingstokener i form av URL-er, DNS-navn, dokumenter, e-postadresser, WireGuard-konfigurasjoner og mer — og deretter bygge dem inn i sensitive filer, systemer eller nettverkskonfigurasjoner. I det øyeblikket en angriper eller uautorisert bruker interagerer med en token, mottar du et øyeblikkelig varsel med detaljer om tilgangen.
I motsetning til tradisjonell inntrengningsdeteksjon krever Canarytokens ingen agenter, ingen loggovervåking og ingen kompleks oppsett. Selvhosting gir deg full kontroll over varslingsdataene dine og lar deg generere ubegrensede tokener uten abonnementsgrenser.
Viktige funksjoner i Canarytokens
Umiddelbare bruddvarsler
Motta umiddelbare varsler i det øyeblikket et token utløses, noe som gir deg tidlig varsel om uautorisert tilgang eller dataeksfiltrering.
Dusinvis av tokentyper
Opprett honeypots som URL-er, DNS-oppføringer, Word-dokumenter, PDF-er, AWS-nøkler, e-postadresser, WireGuard-konfigurasjoner og mer for å dekke alle angrepsflater.
Agentfri deteksjon
Tokens fungerer uten å installere programvare på overvåkede systemer — bare plasser tokenet og vent på varselet.
Selvhostet kontroll
Kjør din egen Canarytokens-server for å holde alle hendelsesdata private, generere ubegrenset antall tokens, og tilpasse varsling etter dine behov.
Omfattende hendelseshistorikk
Hvert utløste token fanger opp IP-adresser, brukeragenter, tidsstempler og geolokasjonsdata for rettsmedisinsk etterforskning.
Hvorfor kjøre Canarytokens på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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