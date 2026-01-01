Canarytokens er et åpen kildekode-honeypot-system som lar deg lage usynlige snubletråder på tvers av infrastrukturen din. Generer sporingstokener i form av URL-er, DNS-navn, dokumenter, e-postadresser, WireGuard-konfigurasjoner og mer — og deretter bygge dem inn i sensitive filer, systemer eller nettverkskonfigurasjoner. I det øyeblikket en angriper eller uautorisert bruker interagerer med en token, mottar du et øyeblikkelig varsel med detaljer om tilgangen.

I motsetning til tradisjonell inntrengningsdeteksjon krever Canarytokens ingen agenter, ingen loggovervåking og ingen kompleks oppsett. Selvhosting gir deg full kontroll over varslingsdataene dine og lar deg generere ubegrensede tokener uten abonnementsgrenser.