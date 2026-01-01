Installer Pulsarr med ett klikk.
Sanntidsmonitor for Plex-ønskelister som synkroniseres med Sonarr og Radarr med smarte ruteringsregler for innhold.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Pulsarr
Pulsarr kobler Plex-overvåkningslister med Sonarr og Radarr, og gjør hvert trykk på «Legg til i overvåkningsliste» inne i Plex-appen om til en automatisert nedlastingsforespørsel — ingen ekstra front-end, ingen separate pålogginger, og ingen invitasjoner per bruker. Den overvåker Plex i sanntid for Plex Pass-brukere og faller tilbake på forskjøvet polling for alle andre, og ruter deretter hver tittel til riktig Sonarr- eller Radarr-instans basert på regler du definerer.
Selv-hosting av Pulsarr på din egen VPS holder overvåkningslistedata, brukertillatelser og arr API-nøkler under din kontroll. Godkjenningsarbeidsflyter, kvoter per bruker, Discord-varsler og Plex-etikettsynkronisering kjører kontinuerlig uten å være avhengig av at en hjemmeserver er online.
Viktige funksjoner i Pulsarr
Sanntidssynkronisering av overvåkningsliste
Oppføringer på overvåkningsliste fra Plex Pass-brukere utløser umiddelbare Sonarr- eller Radarr-forespørsler, med forskjøvet avstemning som dekker ikke-Pass-kontoer.
Smart innholdsruting
Bygg OG/ELLER-regler ved å bruke sjanger, bruker, språk, år, sertifisering, vurderinger eller strømmetjeneste for å rute innhold til riktig arr-instans.
Godkjenning og kvoter
Administrer forespørsler om administratorgodkjenning og håndhev dags-, ukes- eller månedsbaserte grenser per bruker for å holde nedlastingskøene under kontroll.
Integrasjon av Discord-bot
Administrer godkjenninger, vis forespørselsstatus og utløs handlinger direkte fra Discord ved hjelp av interaktive skråstrekkommandoer.
Støtte for flere instanser
Distribuer innhold på tvers av flere Sonarr- og Radarr-instanser med synkronisert tagging slik at du alltid vet hvilken bruker som ba om hva.
Fleksible varsler
Send oppdateringer via Plex mobil-push, Discord, webhooks eller 80+ tjenester via Apprise når innhold legges til i biblioteket ditt.
Hvorfor kjøre Pulsarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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