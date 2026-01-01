Pulsarr kobler Plex-overvåkningslister med Sonarr og Radarr, og gjør hvert trykk på «Legg til i overvåkningsliste» inne i Plex-appen om til en automatisert nedlastingsforespørsel — ingen ekstra front-end, ingen separate pålogginger, og ingen invitasjoner per bruker. Den overvåker Plex i sanntid for Plex Pass-brukere og faller tilbake på forskjøvet polling for alle andre, og ruter deretter hver tittel til riktig Sonarr- eller Radarr-instans basert på regler du definerer.

Selv-hosting av Pulsarr på din egen VPS holder overvåkningslistedata, brukertillatelser og arr API-nøkler under din kontroll. Godkjenningsarbeidsflyter, kvoter per bruker, Discord-varsler og Plex-etikettsynkronisering kjører kontinuerlig uten å være avhengig av at en hjemmeserver er online.