Movary er en gratis, åpen kildekode-webapplikasjon laget spesifikt for filmentusiaster som ønsker fullt eierskap over sin visningshistorikk. Den henter metadata fra The Movie Database og IMDb, sporer hver avspilling med tidsstempler og vurderinger, og presenterer dyp statistikk om skuespillerne, regissørene, sjangrene, språkene og tiårene som former din smak.

Selv-hosting av Movary på en VPS holder din visningshistorikk privat og bærbar, med import fra Trakt, Letterboxd og Netflix, pluss automatisk scrobbling fra Plex, Jellyfin, Emby og Kodi. I motsetning til kommersielle sporere er det ingen annonsemålretting, ingen pris per bruker, og dine visningsdata forlater aldri serveren din.