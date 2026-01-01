Installer Movary med ett klikk.
Selvhostet sporer for filmvisningshistorikk med Plex, Jellyfin, Emby og Trakt scrobbling og omfattende statistikk.
Velg en VPS-plan for Movary
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Movary
Movary er en gratis, åpen kildekode-webapplikasjon laget spesifikt for filmentusiaster som ønsker fullt eierskap over sin visningshistorikk. Den henter metadata fra The Movie Database og IMDb, sporer hver avspilling med tidsstempler og vurderinger, og presenterer dyp statistikk om skuespillerne, regissørene, sjangrene, språkene og tiårene som former din smak.
Selv-hosting av Movary på en VPS holder din visningshistorikk privat og bærbar, med import fra Trakt, Letterboxd og Netflix, pluss automatisk scrobbling fra Plex, Jellyfin, Emby og Kodi. I motsetning til kommersielle sporere er det ingen annonsemålretting, ingen pris per bruker, og dine visningsdata forlater aldri serveren din.
Viktige funksjoner i Movary
Plex og Jellyfin scrobbling
Loggfør automatisk alle filmer som er sett i Plex, Jellyfin, Emby eller Kodi uten å manuelt markere avspillinger.
Detaljert visningsstatistikk
Se dine toppskuespillere, regissører, sjangere, språk og tiår med diagrammer som visualiserer hvordan smaken din utvikler seg over tid.
Trakt og Letterboxd import
Importer eksisterende seerhistorikk fra Trakt, Letterboxd eller Netflix fra dag én, i stedet for å starte fra bunnen av.
Vurderinger og personlige notater
Vurder hver film med personlige poengsummer og notater for å gjenoppbygge bildet av filmer du allerede har sett.
Installerbar nettapp
Installer Movary som en progressiv nettapp på telefoner og datamaskiner for en naturlig opplevelse uten en appbutikk.
Flerbrukerstøtte
Del én server med venner eller familie, samtidig som hver profil holdes fullstendig isolert, med sin egen overvåkningsliste, vurderinger og statistikk.
Hvorfor kjøre Movary på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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