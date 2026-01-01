Installer WireGuard Easy med ett klikk.
Nettbasert WireGuard VPN-administrasjon med klientgenerering, QR-koder og trafikkstatistikk i sanntid.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WireGuard Easy
WireGuard Easy er et selvhostet webgrensesnitt som gjør utrulling og administrasjon av en WireGuard VPN-server enkel for alle ferdighetsnivåer. Det tilbyr et dashbord for å opprette klientkonfigurasjoner, generere QR-koder for mobil oppsett og overvåke trafikkstatistikk i sanntid uten å måtte røre WireGuard CLI.
Selvhosting av WireGuard Easy på en VPS gir deg en privat VPN-server under din fulle kontroll. WireGuards moderne kryptografi og lette kjernemodul leverer betydelig raskere og mer effektive tunneler enn OpenVPN eller IPSec, og webgrensesnittet gjør det øyeblikkelig å legge til, deaktivere eller fjerne klienter uten å måtte starte serveren på nytt.
Viktige funksjoner i WireGuard Easy
Nettbasert administrasjon
Legg til, aktiver, deaktiver og slett VPN-klienter fra et nettlesergrensesnitt uten å bruke WireGuard-kommandolinjen.
QR-kode oppsett
Generer QR-koder for hver klientkonfigurasjon som kan skannes med WireGuard mobilappen for umiddelbar tilkoblingsoppsett.
Sanntids trafikkstatistikk
Overvåk båndbreddebruk per klient og sist sett-tidsstempler fra dashbordet for å spore VPN-aktivitet.
Raske WireGuard-tunneler
WireGuards moderne kryptografi og implementering på kjernenivå leverer raskere og mer effektive VPN-tunneler enn OpenVPN.
Klientkonfigurasjonseksport
Last ned konfigurasjonsfiler for klienter for enhver enhet som støtter WireGuard, inkludert klienter for stasjonære datamaskiner, mobil og rutere.
Hvorfor kjøre WireGuard Easy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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