WireGuard Easy er et selvhostet webgrensesnitt som gjør utrulling og administrasjon av en WireGuard VPN-server enkel for alle ferdighetsnivåer. Det tilbyr et dashbord for å opprette klientkonfigurasjoner, generere QR-koder for mobil oppsett og overvåke trafikkstatistikk i sanntid uten å måtte røre WireGuard CLI.

Selvhosting av WireGuard Easy på en VPS gir deg en privat VPN-server under din fulle kontroll. WireGuards moderne kryptografi og lette kjernemodul leverer betydelig raskere og mer effektive tunneler enn OpenVPN eller IPSec, og webgrensesnittet gjør det øyeblikkelig å legge til, deaktivere eller fjerne klienter uten å måtte starte serveren på nytt.