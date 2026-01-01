Installer Posterr med ett-klikks installasjon.
Digital plakatskilting for det som spilles nå, som gjør om enhver nettleser til en kinolignende visning for Plex-biblioteker.
Velg en VPS-plan for Posterr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Posterr
Posterr er en åpen kildekode Node.js-applikasjon som etterligner de digitale plakatveggene man finner i kinofoajeer. Den leser sanntidsstatusen til din Plex Media Server og viser den tittelen som spilles for øyeblikket, on-demand-valg fra utvalgte biblioteker og kommende utgivelser hentet fra Sonarr, Radarr og Readarr.
Å selv-hoste Posterr på en VPS holder skjermen alltid tilgjengelig fra enhver nettleser, telefon, nettbrett, Fire Stick eller veggmontert skjerm — uten å være avhengig av at en hjemmedatamaskin er slått på. Den kobler seg til Plex og arr-stacken over nettverket, så den fungerer enten medietjenestene dine kjører på samme VPS eller på en ekstern hjemmeserver.
Viktige funksjoner i Posterr
Spiller nå-visning
Viser live film-, TV- og musikkplakater med spilletid, studio, aldersgrense og en fremdriftslinje som tar hensyn til transkoding.
Kommer snart-lysbilder
Henter kommende filmer fra Radarr, episoder og sesongpremierer fra Sonarr, og nye bøker fra Readarr.
On-Demand bibliotekutvalg
Roterer tilfeldige titler fra valgte Plex-biblioteker slik at skjermen forblir interessant selv når ingenting strømmes.
Klar for flerskjerm
Skalerer automatisk fra 320px opp til 4K, støtter stående eller liggende format, og inkluderer en dvaletimer med CEC-skjermkontroll.
Egendefinerte lysbilder og temaer
Bland inn dine egne bilder, bakgrunnskunst og temaer, eller bygg inn eksterne nettsider som ekstra roterende lysbilder.
Trivia og Awtrix
Kjør en innebygd filmquiz mellom lysbilder og speil data for det som spilles nå til Awtrix LED-matriseskjermer.
Hvorfor kjøre Posterr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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