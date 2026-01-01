Posterr er en åpen kildekode Node.js-applikasjon som etterligner de digitale plakatveggene man finner i kinofoajeer. Den leser sanntidsstatusen til din Plex Media Server og viser den tittelen som spilles for øyeblikket, on-demand-valg fra utvalgte biblioteker og kommende utgivelser hentet fra Sonarr, Radarr og Readarr.

Å selv-hoste Posterr på en VPS holder skjermen alltid tilgjengelig fra enhver nettleser, telefon, nettbrett, Fire Stick eller veggmontert skjerm — uten å være avhengig av at en hjemmedatamaskin er slått på. Den kobler seg til Plex og arr-stacken over nettverket, så den fungerer enten medietjenestene dine kjører på samme VPS eller på en ekstern hjemmeserver.