Open Dronelog er et analyseprogram for droneflyvningslogger med åpen kildekode som importerer DJI-, Litchi- og Airdata-eksportfiler inn i en lokal DuckDB-database og eksponerer dem via et interaktivt web-dashbord. I motsetning til skytjenester som låser flyhistorikken din bak abonnementer eller opplastingsgrenser, forblir hver flyvning, batteriserie og telemetriprøve på din egen server, og analyser kjøres lokalt med automatisk nedprøving for svært store datasett.

Ved å selv-hoste Open Dronelog på din VPS holder du personlig identifiserbare flyruter, dronens serienumre og batterihistorikk fullstendig under din kontroll. Du kan synkronisere logger automatisk fra en montert mappe, generere utskrivbare A4-reguleringsrapporter for myndigheter og dele en enkelt instans på tvers av et helt droneteam uten gebyrer per pilot.