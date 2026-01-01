Opptil 69 % rabatt for Open Dronelog

Installer Open Dronelog med ett klikk.

Selvhostet analysator for DJI og Litchi droneflylogger med 3D-kart, telemetrigrafer og utskrivbare flyrapporter.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Open Dronelog med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Open Dronelog

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
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64% rabatt
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kr258,99
kr93,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
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kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Open Dronelog

Open Dronelog er et analyseprogram for droneflyvningslogger med åpen kildekode som importerer DJI-, Litchi- og Airdata-eksportfiler inn i en lokal DuckDB-database og eksponerer dem via et interaktivt web-dashbord. I motsetning til skytjenester som låser flyhistorikken din bak abonnementer eller opplastingsgrenser, forblir hver flyvning, batteriserie og telemetriprøve på din egen server, og analyser kjøres lokalt med automatisk nedprøving for svært store datasett.

Ved å selv-hoste Open Dronelog på din VPS holder du personlig identifiserbare flyruter, dronens serienumre og batterihistorikk fullstendig under din kontroll. Du kan synkronisere logger automatisk fra en montert mappe, generere utskrivbare A4-reguleringsrapporter for myndigheter og dele en enkelt instans på tvers av et helt droneteam uten gebyrer per pilot.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Open Dronelog

Flerformat loggimport

Importer DJI .txt, Litchi CSV og Airdata-eksport med automatisk enhetsgjenkjenning, smart duplikatfjerning og valgfrie tredjeparts parser-plugins.

Interaktive flykart

Spill av flyvninger på et 3D-kart med valgbare satellitt-, topografiske eller OpenStreetMap-lag, variabel hastighetskontroll og direkte visualisering av RC-spaker.

Telemetridiagrammer

Synkroniserte dra-for-å-zoome-grafer for høyde, hastighet, battericellespenninger, holdning, RC-signal, GPS og avstand til hjem for hver flyvning.

Sporing av batterihelse

Batterispesifikke syklustall, historikk for full ladekapasitet og trender for bruksminutter hjelper deg med å oppdage nedbrytning før et batteri svikter under flyging.

Utskrivbare flygingsrapporter

Generer konfigurerbare A4 HTML-rapporter med valgbare feltgrupper, værdata og dag-for-dag-gruppering som skrives ut direkte til PDF for myndighetene.

Lokal-først lagring

Alle flyvninger ligger i en lokal DuckDB-database med CSV-, JSON-, GPX- og KML-eksport pluss full sikkerhetskopiering og gjenoppretting — ingen skyopplasting nødvendig.

Hvorfor kjøre Open Dronelog på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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