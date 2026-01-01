Installer Open Dronelog med ett klikk.
Selvhostet analysator for DJI og Litchi droneflylogger med 3D-kart, telemetrigrafer og utskrivbare flyrapporter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Dronelog
Open Dronelog er et analyseprogram for droneflyvningslogger med åpen kildekode som importerer DJI-, Litchi- og Airdata-eksportfiler inn i en lokal DuckDB-database og eksponerer dem via et interaktivt web-dashbord. I motsetning til skytjenester som låser flyhistorikken din bak abonnementer eller opplastingsgrenser, forblir hver flyvning, batteriserie og telemetriprøve på din egen server, og analyser kjøres lokalt med automatisk nedprøving for svært store datasett.
Ved å selv-hoste Open Dronelog på din VPS holder du personlig identifiserbare flyruter, dronens serienumre og batterihistorikk fullstendig under din kontroll. Du kan synkronisere logger automatisk fra en montert mappe, generere utskrivbare A4-reguleringsrapporter for myndigheter og dele en enkelt instans på tvers av et helt droneteam uten gebyrer per pilot.
Viktige funksjoner i Open Dronelog
Flerformat loggimport
Importer DJI .txt, Litchi CSV og Airdata-eksport med automatisk enhetsgjenkjenning, smart duplikatfjerning og valgfrie tredjeparts parser-plugins.
Interaktive flykart
Spill av flyvninger på et 3D-kart med valgbare satellitt-, topografiske eller OpenStreetMap-lag, variabel hastighetskontroll og direkte visualisering av RC-spaker.
Telemetridiagrammer
Synkroniserte dra-for-å-zoome-grafer for høyde, hastighet, battericellespenninger, holdning, RC-signal, GPS og avstand til hjem for hver flyvning.
Sporing av batterihelse
Batterispesifikke syklustall, historikk for full ladekapasitet og trender for bruksminutter hjelper deg med å oppdage nedbrytning før et batteri svikter under flyging.
Utskrivbare flygingsrapporter
Generer konfigurerbare A4 HTML-rapporter med valgbare feltgrupper, værdata og dag-for-dag-gruppering som skrives ut direkte til PDF for myndighetene.
Lokal-først lagring
Alle flyvninger ligger i en lokal DuckDB-database med CSV-, JSON-, GPX- og KML-eksport pluss full sikkerhetskopiering og gjenoppretting — ingen skyopplasting nødvendig.
Hvorfor kjøre Open Dronelog på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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