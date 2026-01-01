Grav er et moderne flatfil-CMS som lagrer alt innhold som Markdown-filer på filsystemet, og eliminerer databasen fullstendig. Bygget på PHP med Twig-maler, leverer det raske sidelastinger gjennom filbasert hurtigbufring, et innebygd administrasjonspanel for ikke-tekniske redaktører, og over 300 utvidelser for skjemaer, SEO, søk og flerspråklig innhold.

Selvhosting av Grav på din VPS betyr at sikkerhetskopier er like enkle som å kopiere en mappe, versjonskontroll håndteres av Git naturlig, og det er ingen begrensninger på databaseforbindelser, problemer med spørringsoptimalisering eller separate sikkerhetskopieringsjobber — bare filer og applikasjonen din som kjører på maskinvare du kontrollerer.