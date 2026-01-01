Installer Grav med ett klikk.
Raskt, moderne flatfil-CMS uten behov for database — bare Markdown-filer, Twig-maler og et plugin-økosystem.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grav
Grav er et moderne flatfil-CMS som lagrer alt innhold som Markdown-filer på filsystemet, og eliminerer databasen fullstendig. Bygget på PHP med Twig-maler, leverer det raske sidelastinger gjennom filbasert hurtigbufring, et innebygd administrasjonspanel for ikke-tekniske redaktører, og over 300 utvidelser for skjemaer, SEO, søk og flerspråklig innhold.
Selvhosting av Grav på din VPS betyr at sikkerhetskopier er like enkle som å kopiere en mappe, versjonskontroll håndteres av Git naturlig, og det er ingen begrensninger på databaseforbindelser, problemer med spørringsoptimalisering eller separate sikkerhetskopieringsjobber — bare filer og applikasjonen din som kjører på maskinvare du kontrollerer.
Viktige funksjoner i Grav
Ingen database påkrevd
Alt innhold lagres som Markdown-filer, noe som fjerner behovet for databaseoppsett, tilkoblingspuljer eller spørringsoptimalisering for typiske arbeidsmengder for nettsteder.
Innebygd administrasjonspanel
Administrer sider, temaer, tilleggsprogrammer og brukerkontoer via et elegant webgrensesnitt uten å berøre kommandolinjen eller redigere filer direkte.
Rikt plugin-økosystem
Over 300 plugins dekker skjemaer, flerspråklig støtte, søk, SEO, bildeoptimalisering og mer — installer dem med ett klikk fra administrasjonspanelet.
Git-vennlig innhold
Den filbaserte arkitekturen gjør hele nettstedet — innhold, konfigurasjon og kode — sporbar i Git for automatiserte utrullinger og endringshistorikk.
Twig-malverk
Bygg fullt tilpassede temaer ved å bruke Twig-malmotoren med tilgang til det kraftige innholds-API-et, taksonomisystemet og mediepipelinen.
Hvorfor kjøre Grav på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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