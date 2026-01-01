Installer Gopeed med ett klikk.
Rask flerprotokoll-nedlastingsbehandler som støtter HTTP, BitTorrent og magnetlenker fra hvilken som helst nettleser.
Velg en VPS-plan for Gopeed
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gopeed
Gopeed er en nedlastingsbehandler med åpen kildekode og høy hastighet som akselererer overføringer ved å dele hver fil inn i flere samtidige tilkoblinger. Den støtter HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlenker rett ut av esken, og utvidelsessystemet lar deg legge til støtte for flere nettsteder og protokoller. Bygget på en Go-motor med et rent webgrensesnitt, kjører Gopeed likt overalt og administreres utelukkende fra nettleseren din.
Selv-hosting av Gopeed på din VPS betyr at nedlastinger kjører med datasenterbåndbredde og fullføres i bakgrunnen, uavhengig av din lokale enhet eller tilkobling. Fullførte filer lagres på serversiden for senere henting, og du beholder full kontroll over nedlastingshistorikken og dataene dine uten å være avhengig av nettleserutvidelser eller kommersielle nedlastingstjenester.
Viktige funksjoner i Gopeed
Akselerasjon av flertilkoblinger
Deler hver nedlasting inn i flere parallelle tilkoblinger for å bruke all tilgjengelig båndbredde og fullføre raskere.
Multi-protokollstøtte
Last ned over HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlenker fra et enkelt, enhetlig grensesnitt.
Utvidelsessystem
Installer utvidelser for å legge til støtte for nye nettsteder, protokoller og tilpasset nedlastingsatferd.
Nettleserbasert administrasjon
Sett i kø, overvåk og kontroller hver nedlasting fra hvilken som helst enhet med en nettleser — ingen klientinstallasjon nødvendig.
Datasenter nedlastingshastigheter
Nedlastinger kjører på din VPS med full serverbåndbredde, noe som frigjør din lokale enhet og internettforbindelse.
Hvorfor kjøre Gopeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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