Gopeed er en nedlastingsbehandler med åpen kildekode og høy hastighet som akselererer overføringer ved å dele hver fil inn i flere samtidige tilkoblinger. Den støtter HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlenker rett ut av esken, og utvidelsessystemet lar deg legge til støtte for flere nettsteder og protokoller. Bygget på en Go-motor med et rent webgrensesnitt, kjører Gopeed likt overalt og administreres utelukkende fra nettleseren din.

Selv-hosting av Gopeed på din VPS betyr at nedlastinger kjører med datasenterbåndbredde og fullføres i bakgrunnen, uavhengig av din lokale enhet eller tilkobling. Fullførte filer lagres på serversiden for senere henting, og du beholder full kontroll over nedlastingshistorikken og dataene dine uten å være avhengig av nettleserutvidelser eller kommersielle nedlastingstjenester.