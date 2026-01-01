Twenty er et neste-generasjons åpen kildekode CRM som gir utviklingsteam full kontroll over arbeidsflytene for kunderelasjoner. I motsetning til rigide SaaS CRM-systemer lar Twenty deg tilpasse hvert felt, objekt og forhold for å matche dine nøyaktige forretningsprosesser gjennom en fleksibel datamodell.

Selv-hosting av Twenty på en VPS holder alle kundedata private og eliminerer lisensavgifter per bruker. Dens API-første arkitektur betyr at enhver tilpasset integrasjon eller automatisering er mulig, og det moderne grensesnittet konkurrerer med kommersielle alternativer samtidig som det gir deg fullt eierskap over din CRM-infrastruktur.