Installer Twenty med ett klikk.
Moderne åpen kildekode-CRM med en tilpassbar datamodell, API-først-design og fleksibel arbeidsflytautomatisering.
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Hva du kan bygge med Twenty
Twenty er et neste-generasjons åpen kildekode CRM som gir utviklingsteam full kontroll over arbeidsflytene for kunderelasjoner. I motsetning til rigide SaaS CRM-systemer lar Twenty deg tilpasse hvert felt, objekt og forhold for å matche dine nøyaktige forretningsprosesser gjennom en fleksibel datamodell.
Selv-hosting av Twenty på en VPS holder alle kundedata private og eliminerer lisensavgifter per bruker. Dens API-første arkitektur betyr at enhver tilpasset integrasjon eller automatisering er mulig, og det moderne grensesnittet konkurrerer med kommersielle alternativer samtidig som det gir deg fullt eierskap over din CRM-infrastruktur.
Viktige funksjoner i Twenty
Tilpassbar datamodell
Legg til egendefinerte objekter, felt og relasjoner for å matche din nøyaktige forretningsstruktur uten å skrive backend-kode.
API-først-design
En full GraphQL- og REST-API lar deg integrere Twenty med ethvert eksternt verktøy, automatiseringsplattform eller tilpasset applikasjon.
Kanban og listevisninger
Bytt mellom Kanban-pipelinevisninger og tabellister for å administrere avtaler og kontakter i formatet som passer din arbeidsflyt.
E-postintegrasjon
Koble til Gmail eller andre e-postleverandører for å logge kommunikasjon direkte mot kontakter og avtaler automatisk.
Ingen avgifter per bruker
Selvhosting eliminerer gjentakende CRM-lisenskostnader, noe som gjør Twenty kostnadseffektivt for voksende salgsteam.
Hvorfor kjøre Twenty på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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