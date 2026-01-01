Friendica er et av de eldste og mest interoperable selvhostede sosiale nettverkene i fediverset. Det fødererer samtidig over ActivityPub, Diaspora og sin egen DFRN-protokoll — noe som betyr at din Friendica-instans kan koble seg til Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods og dusinvis av andre nettverk fra én enkelt konto. I motsetning til nyere plattformer som fokuserer på én protokoll, ble Friendica spesialbygd for maksimal føderasjonsrekkevidde på tvers av hele det desentraliserte sosiale nettet.

Å kjøre Friendica på din egen VPS gir deg fullt eierskap over din sosiale identitet og data. Du velger reglene, bestemmer hvilke nettverk du vil føderere med, og beholder alle innlegg, kontakter og medier under din direkte kontroll — uten reklame og ingen plattform som kan forsvinne eller endre vilkårene sine i morgen.