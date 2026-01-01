Installer Friendica med ett klikk.
Modent, selvhostet sosialt nettverk i fediverset som fødererer med Mastodon, Diaspora, ActivityPub og mer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Friendica
Friendica er et av de eldste og mest interoperable selvhostede sosiale nettverkene i fediverset. Det fødererer samtidig over ActivityPub, Diaspora og sin egen DFRN-protokoll — noe som betyr at din Friendica-instans kan koble seg til Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods og dusinvis av andre nettverk fra én enkelt konto. I motsetning til nyere plattformer som fokuserer på én protokoll, ble Friendica spesialbygd for maksimal føderasjonsrekkevidde på tvers av hele det desentraliserte sosiale nettet.
Å kjøre Friendica på din egen VPS gir deg fullt eierskap over din sosiale identitet og data. Du velger reglene, bestemmer hvilke nettverk du vil føderere med, og beholder alle innlegg, kontakter og medier under din direkte kontroll — uten reklame og ingen plattform som kan forsvinne eller endre vilkårene sine i morgen.
Viktige funksjoner i Friendica
Universell føderasjon
Kobler seg samtidig til ActivityPub-, Diaspora- og DFRN-nettverk — følg og interager med Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- og Diaspora-brukere fra én konto.
Rike innleggsformater
Støtter lange innlegg med full BBCode- og Markdown-formatering, innebygde bilder, filvedlegg og avstemninger — langt utover grensen på 500 tegn for mikrobloggplattformer.
Personvern først-kontakt
Detaljerte målgruppeinnstillinger per innlegg — del med alle, spesifikke kontaktgrupper eller enkeltpersoner — som gir deg personvern på Mastodon-nivå med gruppemekanismer i Facebook-stil.
Forum og gruppekanaler
Opprett emnebaserte forumkontoer som enhver fediverse-bruker kan tagge seg inn i og muliggjør trådede fellesskapsdiskusjoner på tvers av nettverksgrenser.
Eventer og kalender
Innebygd hendelsesoppretting med RSVP og en personlig kalender som synkroniseres på tvers av fødererte kontakter, nyttig for samfunnskordinering uten eksterne verktøy.
Plugin-økosystem
Utvid Friendica med offisielle tillegg for LDAP-autentisering, S3-lagring, push-varsler, ytterligere OAuth-leverandører og kryss-publisering til andre plattformer.
Hvorfor kjøre Friendica på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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