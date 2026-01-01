Mopidy er en utvidbar musikktjener skrevet i Python som kobler sammen dusinvis av lydkilder bak en enkelt avspillingskø. Med matchende utvidelser installert kan den strømme lokale filer sammen med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podkaster og internettradio, samt eksponere dem gjennom MPD-, HTTP- og JSON-RPC-API-er slik at enhver MPD-klient eller nettfront kan drive det samme biblioteket.

Denne malen samler Mopidy sammen med det populære Iris-nettgrensesnittet, og gir deg et nettleserbasert grensesnitt for å bla gjennom biblioteker, bygge køer og administrere spillelister fra hvilken som helst enhet. Selvhosting av Mopidy på en VPS holder dine aggregerte musikkilder bak et enkelt privat endepunkt uten abonnementsavgifter per kilde utover de oppstrømsleverandørene du allerede bruker.