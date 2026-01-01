Installer Mopidy med ett-klikks installasjon.
Utvidbar Python-musikkserver som strømmer fra lokale filer, Spotify, SoundCloud, TuneIn og mer gjennom ett nettlesergrensesnitt.
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Hva du kan bygge med Mopidy
Mopidy er en utvidbar musikktjener skrevet i Python som kobler sammen dusinvis av lydkilder bak en enkelt avspillingskø. Med matchende utvidelser installert kan den strømme lokale filer sammen med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podkaster og internettradio, samt eksponere dem gjennom MPD-, HTTP- og JSON-RPC-API-er slik at enhver MPD-klient eller nettfront kan drive det samme biblioteket.
Denne malen samler Mopidy sammen med det populære Iris-nettgrensesnittet, og gir deg et nettleserbasert grensesnitt for å bla gjennom biblioteker, bygge køer og administrere spillelister fra hvilken som helst enhet. Selvhosting av Mopidy på en VPS holder dine aggregerte musikkilder bak et enkelt privat endepunkt uten abonnementsavgifter per kilde utover de oppstrømsleverandørene du allerede bruker.
Viktige funksjoner i Mopidy
Iris webgrensesnitt
Inkludert Iris-utvidelse leverer et polert nettlesergrensesnitt for å bla gjennom kilder, sette spor i kø og administrere spillelister fra stasjonær eller mobil.
Flerkildeavspilling
Installer utvidelser for å slå sammen Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaster og lokale filer til én samlet kø.
MPD-protokollstøtte
Snakker Music Player Daemon-protokollen på port 6600 slik at enhver MPD-klient som ncmpcpp, M.A.L.P. eller Cantata kan kontrollere avspilling.
Pip-installerbare utvidelser
Legg til nye kilder ved utrulling via PIP_PACKAGES-variabelen uten å bygge om bildet eller redigere konfigurasjonsfiler.
JSON-RPC HTTP API
Full HTTP- og WebSocket-API lar deg bygge egendefinerte kontrollere, stemmeassistenter eller utløsere for hjemmeautomatisering rundt den samme motoren.
Snapcast klar
Standard lydrørledning skriver til en Snapcast FIFO slik at du kan legge til synkronisert avspilling i flere rom på toppen når du trenger det.
Hvorfor kjøre Mopidy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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