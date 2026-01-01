Installer Weblate med ett-klikks installasjon.
Nettbasert oversettelsesadministrasjonsplattform med tett integrasjon for versjonskontroll for sømløse arbeidsflyter for lokalisering.
Velg en VPS-plan for Weblate
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Weblate
Weblate er en kraftig åpen kildekode-plattform for oversettelsesadministrasjon som integreres direkte med Git, GitHub, GitLab og Bitbucket for å holde oversettelser synkronisert med kodebasen din. Oversettere arbeider gjennom et intuitivt nettgrensesnitt, mens endringer automatisk sendes tilbake til depotene dine, noe som eliminerer manuelle filutvekslinger og flettekonflikter.
Med støtte for over 50 filformater, innebygd oversettelsesminne, forslag til maskinoversettelse og kvalitetssjekker, strømlinjeformer Weblate hvert trinn i lokaliseringsprosessen. Selvhosting på din egen VPS fjerner prisbegrensninger per bruker og holder proprietære kildestrenger konfidensielle.
Viktige funksjoner i Weblate
Integrasjon av versjonskontroll
Synkroniser oversettelser automatisk med Git-, GitHub-, GitLab- og Bitbucket-repositorier uten manuelle filutvekslinger.
50+ filformater
Støtter PO, XLIFF, JSON, Android-ressurser, iOS-strenger, Java-egenskaper og dusinvis flere oversettelsesformater.
Oversettelsesminne
Gjenbruk tidligere oversatte strenger på tvers av prosjekter for å opprettholde konsistens og fremskynde lokaliseringsarbeidet.
Maskinoversettelse
Få automatiske oversettelsesforslag fra DeepL, Google Translate og LibreTranslate for å akselerere arbeidsflyter.
Kvalitetskontroller
Fang opp plassholderfeil, formateringsproblemer og inkonsekvenser automatisk før oversettelser når produksjon.
Gjennomgangsarbeidsflyter
Konfigurer godkjenningsprosesser med rollebaserte tillatelser for å sikre oversettelseskvalitet på tvers av teamet ditt.
Hvorfor kjøre Weblate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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