Weblate er en kraftig åpen kildekode-plattform for oversettelsesadministrasjon som integreres direkte med Git, GitHub, GitLab og Bitbucket for å holde oversettelser synkronisert med kodebasen din. Oversettere arbeider gjennom et intuitivt nettgrensesnitt, mens endringer automatisk sendes tilbake til depotene dine, noe som eliminerer manuelle filutvekslinger og flettekonflikter.

Med støtte for over 50 filformater, innebygd oversettelsesminne, forslag til maskinoversettelse og kvalitetssjekker, strømlinjeformer Weblate hvert trinn i lokaliseringsprosessen. Selvhosting på din egen VPS fjerner prisbegrensninger per bruker og holder proprietære kildestrenger konfidensielle.