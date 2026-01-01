Installer ProjectSend med ett klikk.
Profesjonell, kundeorientert fildelingsplattform med kontoer per kunde, nedlastingssporing og detaljerte tilgangskontroller for byråer og bedrifter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ProjectSend
ProjectSend er en åpen kildekode-plattform for fillevering, bygget for bedrifter som trenger å dele filer med spesifikke klienter i stedet for offentligheten. Hver klient får sin egen pålogging og ser kun filene som er tildelt dem, mens administratorer sporer hver nedlasting, setter utløpsdatoer på sensitivt materiale, og mottar varsler når mottakere får tilgang til nye opplastinger — noe som skaper et ansvarlig, merkevaretilpasset alternativ til generiske lenker for skylagring.
Å hoste ProjectSend på din VPS holder konfidensielle klientfiler — kontrakter, finansielle dokumenter, designressurser — på infrastruktur du fullt ut kontrollerer, uten brukerbaserte avgifter, ingen lagringsgrenser, og muligheten til å tilpasse merkevarebyggingen for å matche din forretningsidentitet.
Viktige funksjoner i ProjectSend
Kontoer per klient
Hver klient får en dedikert pålogging og ser kun filer tildelt dem, som holder hvert forhold privat og organisert uten delte offentlige lenker.
Nedlastingssporing
Detaljerte aktivitetslogger viser nøyaktig hvem som lastet ned hvilken fil og når, noe som gir leveringsbevis for etterlevelse og reduserer e-poster med spørsmål som «har du mottatt den?».
Utløpsdatoer
Angi automatisk utløp på sensitive dokumenter slik at tilgangen trekkes tilbake etter en definert periode, noe som reduserer eksponeringen uten manuell opprydding.
E-postvarsler
Kunder mottar automatiske e-poster når nye filer er tilgjengelige, noe som eliminerer behovet for å varsle dem separat etter hver opplasting.
Tilpasset merkevare
Tilpassbare temaer og logoer presenterer en profesjonell, hvitmerket filportal som gjenspeiler byråets eller virksomhetens identitet i stedet for en generisk tjeneste.
Hvorfor kjøre ProjectSend på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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