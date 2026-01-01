ProjectSend er en åpen kildekode-plattform for fillevering, bygget for bedrifter som trenger å dele filer med spesifikke klienter i stedet for offentligheten. Hver klient får sin egen pålogging og ser kun filene som er tildelt dem, mens administratorer sporer hver nedlasting, setter utløpsdatoer på sensitivt materiale, og mottar varsler når mottakere får tilgang til nye opplastinger — noe som skaper et ansvarlig, merkevaretilpasset alternativ til generiske lenker for skylagring.

Å hoste ProjectSend på din VPS holder konfidensielle klientfiler — kontrakter, finansielle dokumenter, designressurser — på infrastruktur du fullt ut kontrollerer, uten brukerbaserte avgifter, ingen lagringsgrenser, og muligheten til å tilpasse merkevarebyggingen for å matche din forretningsidentitet.