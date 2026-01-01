BroadcastChannel er en åpen kildekode-plattform Astro-drevet som konverterer offentlige Telegram-kanaler til fullverdige mikroblogger. I stedet for å vedlikeholde et tradisjonelt CMS, skriver du innlegg i Telegram, og BroadcastChannel genererer et raskt, SEO-optimalisert nettsted som publikummet ditt kan bla gjennom. Hver melding blir en side med riktige metadata, et nettstedskart og doble RSS-feeder i XML- og JSON-formater for feedlesere og innholdsaggregatorer.

Selv-hosting på din egen VPS gir deg et tilpasset domene og full kontroll over ditt publiserte innhold, uten å være avhengig av Vercel, Cloudflare Pages eller noen annen tredjeparts hostingplattform. Det resulterende nettstedet sender null JavaScript til nettleseren – raskt på enhver tilkobling og svært vennlig mot søkemotor-crawlere.