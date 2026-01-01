Opptil 69 % rabatt for BroadcastChannel

Rull ut BroadcastChannel med ett klikk-installasjon.

Gjør enhver offentlig Telegram-kanal om til en SEO-vennlig mikroblogg med null klient-JavaScript og automatiske RSS-feeder.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Rull ut BroadcastChannel med ett klikk-installasjon.

Velg en VPS-plan for BroadcastChannel

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med BroadcastChannel

BroadcastChannel er en åpen kildekode-plattform Astro-drevet som konverterer offentlige Telegram-kanaler til fullverdige mikroblogger. I stedet for å vedlikeholde et tradisjonelt CMS, skriver du innlegg i Telegram, og BroadcastChannel genererer et raskt, SEO-optimalisert nettsted som publikummet ditt kan bla gjennom. Hver melding blir en side med riktige metadata, et nettstedskart og doble RSS-feeder i XML- og JSON-formater for feedlesere og innholdsaggregatorer.

Selv-hosting på din egen VPS gir deg et tilpasset domene og full kontroll over ditt publiserte innhold, uten å være avhengig av Vercel, Cloudflare Pages eller noen annen tredjeparts hostingplattform. Det resulterende nettstedet sender null JavaScript til nettleseren – raskt på enhver tilkobling og svært vennlig mot søkemotor-crawlere.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i BroadcastChannel

Telegram som CMS

Skriv innlegg i Telegram som vanlig — BroadcastChannel henter og publiserer dem til nettstedet ditt automatisk uten ekstra trinn.

Zero Client JavaScript

Sider gjengis fullt ut på serveren, uten JavaScript sendt til nettleseren, noe som gir raske lastetider og sterke SEO-poengsummer.

Innebygde RSS-feeder

Hver blogg får automatisk XML- og JSON RSS-feeder slik at lesere kan abonnere via hvilken som helst feed-aggregator eller leserapp.

SEO og Nettstedskart

Automatisk genererte sitemaps, rene URL-er og riktige metatagger gjør innholdet ditt søkbart gjennom søkemotorer fra dag én.

Integrasjon av sosiale lenker

Koble til Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- og Discord-profiler fra nettstednavigasjonen uten å skrive egen kode.

Hvorfor kjøre BroadcastChannel på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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