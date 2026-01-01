Rull ut BroadcastChannel med ett klikk-installasjon.
Gjør enhver offentlig Telegram-kanal om til en SEO-vennlig mikroblogg med null klient-JavaScript og automatiske RSS-feeder.
Velg en VPS-plan for BroadcastChannel
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med BroadcastChannel
BroadcastChannel er en åpen kildekode-plattform Astro-drevet som konverterer offentlige Telegram-kanaler til fullverdige mikroblogger. I stedet for å vedlikeholde et tradisjonelt CMS, skriver du innlegg i Telegram, og BroadcastChannel genererer et raskt, SEO-optimalisert nettsted som publikummet ditt kan bla gjennom. Hver melding blir en side med riktige metadata, et nettstedskart og doble RSS-feeder i XML- og JSON-formater for feedlesere og innholdsaggregatorer.
Selv-hosting på din egen VPS gir deg et tilpasset domene og full kontroll over ditt publiserte innhold, uten å være avhengig av Vercel, Cloudflare Pages eller noen annen tredjeparts hostingplattform. Det resulterende nettstedet sender null JavaScript til nettleseren – raskt på enhver tilkobling og svært vennlig mot søkemotor-crawlere.
Viktige funksjoner i BroadcastChannel
Telegram som CMS
Skriv innlegg i Telegram som vanlig — BroadcastChannel henter og publiserer dem til nettstedet ditt automatisk uten ekstra trinn.
Zero Client JavaScript
Sider gjengis fullt ut på serveren, uten JavaScript sendt til nettleseren, noe som gir raske lastetider og sterke SEO-poengsummer.
Innebygde RSS-feeder
Hver blogg får automatisk XML- og JSON RSS-feeder slik at lesere kan abonnere via hvilken som helst feed-aggregator eller leserapp.
SEO og Nettstedskart
Automatisk genererte sitemaps, rene URL-er og riktige metatagger gjør innholdet ditt søkbart gjennom søkemotorer fra dag én.
Integrasjon av sosiale lenker
Koble til Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- og Discord-profiler fra nettstednavigasjonen uten å skrive egen kode.
Hvorfor kjøre BroadcastChannel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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