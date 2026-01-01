Opptil 69 % rabatt for TimeTagger

Installer TimeTagger med ett-klikks installasjon.

Personvernfokusert personlig tidssporer med en interaktiv tidslinje, tagger, rapporter og en innebygd Pomodoro-arbeidsflyt.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer TimeTagger med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for TimeTagger

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med TimeTagger

TimeTagger er en åpen kildekode, nettbasert tidssporer bygget rundt en interaktiv tidslinje og en tagg-drevet arbeidsflyt i stedet for rigide prosjekthierarkier. Designet for frilansere, konsulenter og enkeltpersoner som fakturerer per time, erstatter det klønete timeregistreringsprogramvare med et raskt, tastaturvennlig brukergrensesnitt som kjører i enhver moderne nettleser og synkroniseres på tvers av enheter.

Å drifte TimeTagger selv på din egen VPS holder hvert registrert minutt, klienttagg og fakturaeksport under din kontroll — ingen tredjeparts SaaS som holder faktureringshistorikken din som gissel, ingen per-bruker-avgifter, og ingen risiko for at en konto blir stengt i løpet av en travel uke.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i TimeTagger

Interaktiv tidslinje

Visualiser dagen din på en zoombar tidslinje hvor du kan dra, endre størrelse på og dele opp oppføringer for å matche nøyaktig hvordan arbeidet ble utført.

Taggbasert sporing

Unngå stive prosjekthierarkier og merk arbeid med fritt definerbare tagger, slik at samme post kan tilhøre en klient, en oppgave og en faktureringskode samtidig.

PDF- og CSV-rapporter

Generer filtrerte rapporter etter tagg, periode eller mål og eksporter dem som PDF eller CSV for fakturering, regnskap og teamoppdateringer.

Mål og Pomodoro

Sett daglige, ukentlige eller månedlige timemål og kjør fokuserte Pomodoro-økter direkte i sporingsverktøyet — ingen ekstra apper er nødvendig.

Synkronisering på tvers av enheter

Spor fra stasjonær PC, nettbrett eller telefon med det responsive web-grensesnittet, og få alle endringer synkronisert tilbake til din selvhostede server automatisk.

Personvern by Design

Alle poster ligger i en lokal SQLite-database på din VPS, slik at klientnavn, timer og faktureringsdata aldri når en tredjeparts sky.

Hvorfor kjøre TimeTagger på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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