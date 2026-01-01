Installer TimeTagger med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert personlig tidssporer med en interaktiv tidslinje, tagger, rapporter og en innebygd Pomodoro-arbeidsflyt.
Velg en VPS-plan for TimeTagger
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med TimeTagger
TimeTagger er en åpen kildekode, nettbasert tidssporer bygget rundt en interaktiv tidslinje og en tagg-drevet arbeidsflyt i stedet for rigide prosjekthierarkier. Designet for frilansere, konsulenter og enkeltpersoner som fakturerer per time, erstatter det klønete timeregistreringsprogramvare med et raskt, tastaturvennlig brukergrensesnitt som kjører i enhver moderne nettleser og synkroniseres på tvers av enheter.
Å drifte TimeTagger selv på din egen VPS holder hvert registrert minutt, klienttagg og fakturaeksport under din kontroll — ingen tredjeparts SaaS som holder faktureringshistorikken din som gissel, ingen per-bruker-avgifter, og ingen risiko for at en konto blir stengt i løpet av en travel uke.
Viktige funksjoner i TimeTagger
Interaktiv tidslinje
Visualiser dagen din på en zoombar tidslinje hvor du kan dra, endre størrelse på og dele opp oppføringer for å matche nøyaktig hvordan arbeidet ble utført.
Taggbasert sporing
Unngå stive prosjekthierarkier og merk arbeid med fritt definerbare tagger, slik at samme post kan tilhøre en klient, en oppgave og en faktureringskode samtidig.
PDF- og CSV-rapporter
Generer filtrerte rapporter etter tagg, periode eller mål og eksporter dem som PDF eller CSV for fakturering, regnskap og teamoppdateringer.
Mål og Pomodoro
Sett daglige, ukentlige eller månedlige timemål og kjør fokuserte Pomodoro-økter direkte i sporingsverktøyet — ingen ekstra apper er nødvendig.
Synkronisering på tvers av enheter
Spor fra stasjonær PC, nettbrett eller telefon med det responsive web-grensesnittet, og få alle endringer synkronisert tilbake til din selvhostede server automatisk.
Personvern by Design
Alle poster ligger i en lokal SQLite-database på din VPS, slik at klientnavn, timer og faktureringsdata aldri når en tredjeparts sky.
Hvorfor kjøre TimeTagger på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
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Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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