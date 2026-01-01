TimeTagger er en åpen kildekode, nettbasert tidssporer bygget rundt en interaktiv tidslinje og en tagg-drevet arbeidsflyt i stedet for rigide prosjekthierarkier. Designet for frilansere, konsulenter og enkeltpersoner som fakturerer per time, erstatter det klønete timeregistreringsprogramvare med et raskt, tastaturvennlig brukergrensesnitt som kjører i enhver moderne nettleser og synkroniseres på tvers av enheter.

Å drifte TimeTagger selv på din egen VPS holder hvert registrert minutt, klienttagg og fakturaeksport under din kontroll — ingen tredjeparts SaaS som holder faktureringshistorikken din som gissel, ingen per-bruker-avgifter, og ingen risiko for at en konto blir stengt i løpet av en travel uke.