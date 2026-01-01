Spliit er et selvhostet alternativ til Splitwise som lar vennegrupper, samboere eller reisende spore delte utgifter og beregne hvem som skylder hva. Opprett en gruppe, legg til utgifter etter hvert som de oppstår, og Spliit beregner saldoene automatisk — ingen konto kreves for deltakere, bare del en lenke.

Å selvhoste Spliit betyr at dine finansielle data — hvem som brukte hva, med hvem og på hva — aldri går til en tredjepartsserver eller blir brukt til annonsering. Det er ingen abonnementsnivåer, ingen premiumfunksjoner låst bort, og ingen bekymringer for dataportabilitet: din instans, dine data, din kontroll.