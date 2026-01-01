Installer Spliit med ett klikk-installasjon.
Gratis utgiftsdelingsapp med åpen kildekode for grupper — spor delte kostnader og gjør opp uten abonnement.
Velg en VPS-plan for Spliit
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Spliit
Spliit er et selvhostet alternativ til Splitwise som lar vennegrupper, samboere eller reisende spore delte utgifter og beregne hvem som skylder hva. Opprett en gruppe, legg til utgifter etter hvert som de oppstår, og Spliit beregner saldoene automatisk — ingen konto kreves for deltakere, bare del en lenke.
Å selvhoste Spliit betyr at dine finansielle data — hvem som brukte hva, med hvem og på hva — aldri går til en tredjepartsserver eller blir brukt til annonsering. Det er ingen abonnementsnivåer, ingen premiumfunksjoner låst bort, og ingen bekymringer for dataportabilitet: din instans, dine data, din kontroll.
Viktige funksjoner i Spliit
Ingen konto kreves
Del en gruppelink, og hvem som helst kan legge til eller se utgifter umiddelbart — ingen registrering eller e-postverifisering er nødvendig for deltakerne.
Automatisk balanseberegning
Spliit beregner hvem som skylder hvem etter hver utgift, og minimerer antall transaksjoner som trengs for å gjøre opp for en gruppe.
Kvitteringsskanning
Fotografer en kvittering, og Spliit trekker ut beløpet automatisk, noe som fremskynder utgiftregistreringen uten manuell inntasting.
Skjev utgiftsfordeling
Del kostnader etter nøyaktige beløp, prosenter eller andeler — ikke bare likt — for situasjoner der én person bruker mer enn andre.
Utgiftskategorier og søk
Merk utgifter etter kategori og filtrer historikken for å raskt finne enhver transaksjon på tvers av langvarige grupper.
Hvorfor kjøre Spliit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.