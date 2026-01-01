NZBHydra2 er en Usenet meta-søkemotor som lar deg spørre dusinvis av indekserere — både Usenet-spesifikke Newznab-leverandører og Torznab torrent-indekserere — fra ett enhetlig webgrensesnitt og gjennom et enkelt Newznab-kompatibelt API. Den dedupliserer resultater på tvers av leverandører, bruker dine kvalitets- og kategoripreferanser, mellomlagrer søk, og eksponerer alt gjennom et endepunkt som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og andre automatiseringsverktøy kan treffe direkte.

Selv-hosting av NZBHydra2 på en VPS gir din Arr-stakk en enkelt, rask, eierkontrollert aggregator i stedet for å peke hver nedlaster mot hver indekserer individuelt — enklere konfigurasjon, færre API-kall per leverandør, og sentraliserte statistikker over hvilke indekserere som faktisk leverer.