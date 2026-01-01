Installer NZBHydra2 med ett klikk installasjon.
Usenet meta-søkemotor som samler dusinvis av indekserere bak et enkelt, samlet Newznab API-endepunkt.
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Hva du kan bygge med NZBHydra2
NZBHydra2 er en Usenet meta-søkemotor som lar deg spørre dusinvis av indekserere — både Usenet-spesifikke Newznab-leverandører og Torznab torrent-indekserere — fra ett enhetlig webgrensesnitt og gjennom et enkelt Newznab-kompatibelt API. Den dedupliserer resultater på tvers av leverandører, bruker dine kvalitets- og kategoripreferanser, mellomlagrer søk, og eksponerer alt gjennom et endepunkt som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og andre automatiseringsverktøy kan treffe direkte.
Selv-hosting av NZBHydra2 på en VPS gir din Arr-stakk en enkelt, rask, eierkontrollert aggregator i stedet for å peke hver nedlaster mot hver indekserer individuelt — enklere konfigurasjon, færre API-kall per leverandør, og sentraliserte statistikker over hvilke indekserere som faktisk leverer.
Viktige funksjoner i NZBHydra2
Enhetlig Newznab-endepunkt
Samler dusinvis av indekserere bak én enkelt Newznab- og Torznab-API slik at Sonarr, Radarr og Lidarr bare trenger én oppføring i stedet for mange.
Deduplisering på tvers av leverandører
Gjenkjenner dupliserte utgivelser på tvers av indekserere, rangerer dem etter dine prioritetsregler, og viser kun det beste treffet per utgivelsesgruppe.
Søkemellomlagring og statistikk
Mellomlagrer nylige søk og sporer treffrate per indeksator, responstid og antall hentinger, slik at du kan se hvilke leverandører som bidrar mest.
Fleksibel resultatfiltrering
Kvalitets-, språk-, alders- og størrelsesfiltre per kategori holder utgivelser av lav kvalitet unna din Arr-automatiseringspipeline.
Flerbrukerkontoer
Valgfrie brukerkontoer med rollebaserte tillatelser lar flere husstandsmedlemmer dele den samme aggregatoren uten å krysse synlighet.
Hvorfor kjøre NZBHydra2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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