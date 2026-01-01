Installer WBO med ett klikk.
Sanntids samarbeidstavle for idémyldring i team, fjernmøter og visuell planlegging på et delt lerret.
Velg en VPS-plan for WBO
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WBO
WBO (Whiteboard Online) er en selvhostet sanntids samarbeids-whiteboard som lar flere brukere tegne, skrive og kommentere på et delt uendelig lerret samtidig. Den støtter frihåndstegning, geometriske former, tekst og bildeinnsetting med umiddelbar synkronisering mellom alle tilkoblede deltakere.
Å selvhoste WBO på en VPS gir team en privat whiteboard som forblir aktiv mellom økter uten å eksponere innhold for tredjepartstjenester. Det vedvarende lerretet forblir tilgjengelig på en stabil URL for pågående prosjekter, noe som gjør det ideelt for ekstern sprintplanlegging, undervisning, tekniske diagrammer og kreative idédugnader.
Viktige funksjoner i WBO
Sanntids samarbeid
Flere brukere tegner og kommenterer på samme lerret samtidig med umiddelbar synkronisering og ingen oppdatering er nødvendig.
Vedvarende kanvas
Whiteboard-innhold lagres automatisk og er tilgjengelig på samme URL når deltakerne kobler seg til igjen.
Tegneverktøy
Frihåndstegning, geometriske former, tekstetiketter og bildeopplasting dekker hele spekteret av bruksområder for tavle.
Ingen konto kreves
Alle med tavle-URL-en kan bli med og bidra umiddelbart uten registrerings- eller påloggingshindringer.
Hvorfor kjøre WBO på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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