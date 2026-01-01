WBO (Whiteboard Online) er en selvhostet sanntids samarbeids-whiteboard som lar flere brukere tegne, skrive og kommentere på et delt uendelig lerret samtidig. Den støtter frihåndstegning, geometriske former, tekst og bildeinnsetting med umiddelbar synkronisering mellom alle tilkoblede deltakere.

Å selvhoste WBO på en VPS gir team en privat whiteboard som forblir aktiv mellom økter uten å eksponere innhold for tredjepartstjenester. Det vedvarende lerretet forblir tilgjengelig på en stabil URL for pågående prosjekter, noe som gjør det ideelt for ekstern sprintplanlegging, undervisning, tekniske diagrammer og kreative idédugnader.