Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et åpen kildekode-prosjekt for dataintegrasjon og orkestrering, inkubert og uteksaminert ved Apache Software Foundation som den moderne etterfølgeren til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lar dataingeniører visuelt designe pipelines og arbeidsflyter som flytter og transformerer data på tvers av filer, databaser, meldingskøer, skybaserte datalagre og SaaS API-er uten å skrive tilpasset kode.

Denne malen distribuerer Hop Web, den nettleserbaserte versjonen av Hop GUI som kjører på Apache Tomcat. Selv-hosting av Hop på din egen VPS beholder hver tilkoblingsstreng, legitimasjon og mellomliggende datasett på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per bruker, per pipeline eller per radvolum som er vanlig for kommersielle ETL-plattformer.