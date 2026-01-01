Opptil 69 % rabatt for Apache Hop

Installer Apache Hop med ett klikk.

Visuell plattform for dataorkestrering med åpen kildekode, for å designe datastrømmer og arbeidsflyter som kan kjøres hvor som helst.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Apache Hop med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Apache Hop

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et åpen kildekode-prosjekt for dataintegrasjon og orkestrering, inkubert og uteksaminert ved Apache Software Foundation som den moderne etterfølgeren til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lar dataingeniører visuelt designe pipelines og arbeidsflyter som flytter og transformerer data på tvers av filer, databaser, meldingskøer, skybaserte datalagre og SaaS API-er uten å skrive tilpasset kode.

Denne malen distribuerer Hop Web, den nettleserbaserte versjonen av Hop GUI som kjører på Apache Tomcat. Selv-hosting av Hop på din egen VPS beholder hver tilkoblingsstreng, legitimasjon og mellomliggende datasett på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per bruker, per pipeline eller per radvolum som er vanlig for kommersielle ETL-plattformer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Apache Hop

Visuell pipeline-designer

Dra-og-slipp-editor med over 200 transformasjoner og handlinger som dekker filer, databaser, API-er, meldingskøer og datakvalitetskontroller — ingen Java eller Python kreves for å bygge produksjons-pipelines.

Nettleserbasert GUI

Den samme Hop GUI-opplevelsen som skrivebordsklienten, levert via Tomcat slik at team kan designe pipelines fra hvilken som helst nettleser uten lokale Java-installasjoner.

Motoruavhengig kjøring

Design én gang og kjør pipelines på den native Hop-motoren, Apache Spark, Apache Flink, eller Google Cloud Dataflow gjennom Apache Beam-runner-abstraksjonen.

Metadatadrevne arbeidsflyter

Gjenbruk tilkoblinger, kjørekonfigurasjoner, pipelinemaler og enhetstester som førsteklasses metadataobjekter sjekket inn i Git sammen med pipelinedefinisjonene.

Innebygd dataopphav

Hver transformasjon registrerer inndata, utdata og feltkartlegginger slik at analytikere kan spore en kolonne tilbake til dens kildefiler eller tabeller på tvers av komplekse flertrinnsarbeidsflyter.

Hvorfor kjøre Apache Hop på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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