Installer Apache Hop med ett klikk.
Visuell plattform for dataorkestrering med åpen kildekode, for å designe datastrømmer og arbeidsflyter som kan kjøres hvor som helst.
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Hva du kan bygge med Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et åpen kildekode-prosjekt for dataintegrasjon og orkestrering, inkubert og uteksaminert ved Apache Software Foundation som den moderne etterfølgeren til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lar dataingeniører visuelt designe pipelines og arbeidsflyter som flytter og transformerer data på tvers av filer, databaser, meldingskøer, skybaserte datalagre og SaaS API-er uten å skrive tilpasset kode.
Denne malen distribuerer Hop Web, den nettleserbaserte versjonen av Hop GUI som kjører på Apache Tomcat. Selv-hosting av Hop på din egen VPS beholder hver tilkoblingsstreng, legitimasjon og mellomliggende datasett på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per bruker, per pipeline eller per radvolum som er vanlig for kommersielle ETL-plattformer.
Viktige funksjoner i Apache Hop
Visuell pipeline-designer
Dra-og-slipp-editor med over 200 transformasjoner og handlinger som dekker filer, databaser, API-er, meldingskøer og datakvalitetskontroller — ingen Java eller Python kreves for å bygge produksjons-pipelines.
Nettleserbasert GUI
Den samme Hop GUI-opplevelsen som skrivebordsklienten, levert via Tomcat slik at team kan designe pipelines fra hvilken som helst nettleser uten lokale Java-installasjoner.
Motoruavhengig kjøring
Design én gang og kjør pipelines på den native Hop-motoren, Apache Spark, Apache Flink, eller Google Cloud Dataflow gjennom Apache Beam-runner-abstraksjonen.
Metadatadrevne arbeidsflyter
Gjenbruk tilkoblinger, kjørekonfigurasjoner, pipelinemaler og enhetstester som førsteklasses metadataobjekter sjekket inn i Git sammen med pipelinedefinisjonene.
Innebygd dataopphav
Hver transformasjon registrerer inndata, utdata og feltkartlegginger slik at analytikere kan spore en kolonne tilbake til dens kildefiler eller tabeller på tvers av komplekse flertrinnsarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Apache Hop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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