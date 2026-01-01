Hister er en søkemotor med åpen kildekode som automatisk fulltekstindekserer nettstedene du besøker, og gjør nettleserloggen din om til en privat, søkbar kunnskapsbase. I stedet for å bla gjennom en kronologisk historikkliste eller stole på eksterne søkemotorer som profilerer hvert søk, lar Hister deg finne hvilken som helst side du allerede har lest, ved å bruke innholdet, ikke bare tittelen eller URL-en.

Selvhosting av Hister holder nettleserdataene dine, indeksert innhold og søk helt på din VPS. Den samme instansen kan gjennomsøke flere nettsteder, indeksere lokale filer, eksponere et MCP-endepunkt for AI-agenter og betjene flere brukere — alt uten å sende et eneste søk til en tredjepartstjeneste.