Installer Hister med ett klikk.
Lokal-først personlig søkemotor som fulltekstindekserer nettleserloggen din og kunnskapsbasen din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hister
Hister er en søkemotor med åpen kildekode som automatisk fulltekstindekserer nettstedene du besøker, og gjør nettleserloggen din om til en privat, søkbar kunnskapsbase. I stedet for å bla gjennom en kronologisk historikkliste eller stole på eksterne søkemotorer som profilerer hvert søk, lar Hister deg finne hvilken som helst side du allerede har lest, ved å bruke innholdet, ikke bare tittelen eller URL-en.
Selvhosting av Hister holder nettleserdataene dine, indeksert innhold og søk helt på din VPS. Den samme instansen kan gjennomsøke flere nettsteder, indeksere lokale filer, eksponere et MCP-endepunkt for AI-agenter og betjene flere brukere — alt uten å sende et eneste søk til en tredjepartstjeneste.
Viktige funksjoner i Hister
Indeks for fullteksthistorikk
Indekserer automatisk det faktiske innholdet på sidene du besøker, slik at du kan søke etter det som ble skrevet, ikke bare etter URL eller tittel.
Kraftig spørrespråk
Filtrer etter domene, datoperiode, språk, etiketter og fulltekstuttrykk ved hjelp av en dedikert spørresyntaks laget for presisjon.
Lokal filindeksering
Pek Hister mot mapper på din VPS for å indeksere notater, dokumenter og kunnskapsbaser sammen med nettleserloggen din.
Innebygd søkerobot
Utvid indeksen ved å gjennomsøke eksterne nettsteder med enten en tradisjonell HTTP-crawler eller en hodeløs nettleser for JavaScript-tunge sider.
Flerbrukerstøtte
Drift en delt instans for et team eller et lokalt fellesskap med indekser per bruker og OAuth-basert autentisering.
AI og MCP-integrasjon
Aktiver valgfritt semantisk søk og eksponer resultater for AI-agenter via et Model Context Protocol-endepunkt.
Hvorfor kjøre Hister på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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