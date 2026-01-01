Installer Shaarli med ett klikk.
Personlig, minimalistisk, superrask bokmerketjeneste som lagrer alt i en enkelt flatfil-database — ingen SQL nødvendig.
Velg en VPS-plan for Shaarli
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shaarli
Shaarli er en personlig, minimalistisk bokmerketjeneste designet som en selvhostet erstatning for den originale del.icio.us. Den lagrer hvert bokmerke i en enkel, flat PHP-fil — ingen databaseserver, ingen migreringer, ingen skjemaoppgraderinger — og gjengir en ren omvendt kronologisk feed av lenker, notater og mikroblogg-lignende oppdateringer som du kan holde offentlig, privat, eller blande per element.
Å selvhoste Shaarli på din VPS gir deg et privat lenkearkiv under ditt eget domene, en RSS/Atom-feed av dine delinger, et Markdown-vennlig notatsystem, og en bokmerke-knapp pluss mobil-API som gjør enhver nettleser eller app til et lagringsmål med ett klikk. Hele stakken er en enkelt PHP-container med en JSON-fil som støtter den — sikkerhetskopier er en enkelt filkopi.
Viktige funksjoner i Shaarli
Flatfil-lagring
Bokmerker ligger i et enkelt PHP-datalager uten en databaseserver å installere, justere eller sikkerhetskopiere — kopier filen og du har arkivet ditt.
Omvendt kronologisk strøm
Hvert bokmerke, notat eller mikroblogginnlegg havner i én ryddig tidslinje med tagger, fulltekstsøk og personvernkontroller per lenke.
RSS- og Atom-feeder
Innebygde RSS- og Atom-feeder gjør din Shaarli om til en offentlig lenkeblogg eller en privat feedleserkilde — fungerer med alle leserapper.
Bokmerke og REST API
Lagre lenker fra hvilken som helst nettleser med den medfølgende bokmerkelenken, eller send fra mobil- og skrivebordsapper ved hjelp av det typede REST API-et.
Markdown-notater
Skriv lengre notater og mikroblogginnlegg i Markdown sammen med bokmerker, med valgfri offentlig synlighet for deling.
Minimalt fotavtrykk
Enkel PHP-container uten databaseserver kjører komfortabelt på de minste VPS-planene uten å konkurrere med andre apper om ressurser.
Hvorfor kjøre Shaarli på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.