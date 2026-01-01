Shaarli er en personlig, minimalistisk bokmerketjeneste designet som en selvhostet erstatning for den originale del.icio.us. Den lagrer hvert bokmerke i en enkel, flat PHP-fil — ingen databaseserver, ingen migreringer, ingen skjemaoppgraderinger — og gjengir en ren omvendt kronologisk feed av lenker, notater og mikroblogg-lignende oppdateringer som du kan holde offentlig, privat, eller blande per element.

Å selvhoste Shaarli på din VPS gir deg et privat lenkearkiv under ditt eget domene, en RSS/Atom-feed av dine delinger, et Markdown-vennlig notatsystem, og en bokmerke-knapp pluss mobil-API som gjør enhver nettleser eller app til et lagringsmål med ett klikk. Hele stakken er en enkelt PHP-container med en JSON-fil som støtter den — sikkerhetskopier er en enkelt filkopi.