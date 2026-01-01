Opptil 69 % rabatt for Sharkey

Installer Sharkey med ett klikk.

Føderert mikrobloggingserver basert på Misskey med forbedret ytelse, støtte for Mastodon API og moderne brukeropplevelse.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Sharkey med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Sharkey

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Sharkey

Sharkey er en fork av Misskey som følger oppstrømsutviklingen og leverer en polert sosial opplevelse for fediverset. Den snakker ActivityPub naturlig, slik at fellesskapet ditt kan følge og samhandle med kontoer på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og resten av det fødererte nettverket uten noen broer.

Sammenlignet med oppstrøms Misskey, legger Sharkey til føderert innleggsredigering, fødererte profilbakgrunner, Mastodon klient API-kompatibilitet og dusinvis av UX-forbedringer drevet av tilbakemeldinger fra fellesskapet. Selvhosting av Sharkey på din egen VPS holder tidslinjen din, medier og følgergrafen fullt under din kontroll, uten at noen plattformeier bestemmer hvem du kan nå.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Sharkey

ActivityPub-føderasjon

Koble til Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og alle andre ActivityPub-servere for å nå hele fediverset fra din egen instans.

Mastodon API-kompatibel

Bruk en hvilken som helst tredjeparts Mastodon-klient til å poste og bla gjennom, samtidig som du fortsatt drar nytte av Misskey-lignende funksjoner under panseret.

Egendefinerte emoji og reaksjoner

Last opp serveromfattende egendefinerte emojier og reager på ethvert innlegg med dem, og gjør tidslinjer om til uttrykksfulle samtaler utover ren tekst.

Føderert etterredigering

Rediger innleggene dine etter publisering og la endringen spre seg sømløst til eksterne instanser, med full redigeringshistorikk bevart.

Antenner og lister

Bygg nøkkelordsbaserte antenner og kuraterte brukerlister for å filtrere tidslinjer, følge emner og aldri gå glipp av innlegg som er viktige for deg.

Administrer mediehåndtering

Organiser opplastede bilder, videoer og filer i en innebygd Drive med mapper, søk og gjenbruk på tvers av innlegg og profilressurser.

Hvorfor kjøre Sharkey på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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