Sharkey er en fork av Misskey som følger oppstrømsutviklingen og leverer en polert sosial opplevelse for fediverset. Den snakker ActivityPub naturlig, slik at fellesskapet ditt kan følge og samhandle med kontoer på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og resten av det fødererte nettverket uten noen broer.

Sammenlignet med oppstrøms Misskey, legger Sharkey til føderert innleggsredigering, fødererte profilbakgrunner, Mastodon klient API-kompatibilitet og dusinvis av UX-forbedringer drevet av tilbakemeldinger fra fellesskapet. Selvhosting av Sharkey på din egen VPS holder tidslinjen din, medier og følgergrafen fullt under din kontroll, uten at noen plattformeier bestemmer hvem du kan nå.