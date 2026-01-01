Installer Sharkey med ett klikk.
Føderert mikrobloggingserver basert på Misskey med forbedret ytelse, støtte for Mastodon API og moderne brukeropplevelse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Sharkey
Sharkey er en fork av Misskey som følger oppstrømsutviklingen og leverer en polert sosial opplevelse for fediverset. Den snakker ActivityPub naturlig, slik at fellesskapet ditt kan følge og samhandle med kontoer på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og resten av det fødererte nettverket uten noen broer.
Sammenlignet med oppstrøms Misskey, legger Sharkey til føderert innleggsredigering, fødererte profilbakgrunner, Mastodon klient API-kompatibilitet og dusinvis av UX-forbedringer drevet av tilbakemeldinger fra fellesskapet. Selvhosting av Sharkey på din egen VPS holder tidslinjen din, medier og følgergrafen fullt under din kontroll, uten at noen plattformeier bestemmer hvem du kan nå.
Viktige funksjoner i Sharkey
ActivityPub-føderasjon
Koble til Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed og alle andre ActivityPub-servere for å nå hele fediverset fra din egen instans.
Mastodon API-kompatibel
Bruk en hvilken som helst tredjeparts Mastodon-klient til å poste og bla gjennom, samtidig som du fortsatt drar nytte av Misskey-lignende funksjoner under panseret.
Egendefinerte emoji og reaksjoner
Last opp serveromfattende egendefinerte emojier og reager på ethvert innlegg med dem, og gjør tidslinjer om til uttrykksfulle samtaler utover ren tekst.
Føderert etterredigering
Rediger innleggene dine etter publisering og la endringen spre seg sømløst til eksterne instanser, med full redigeringshistorikk bevart.
Antenner og lister
Bygg nøkkelordsbaserte antenner og kuraterte brukerlister for å filtrere tidslinjer, følge emner og aldri gå glipp av innlegg som er viktige for deg.
Administrer mediehåndtering
Organiser opplastede bilder, videoer og filer i en innebygd Drive med mapper, søk og gjenbruk på tvers av innlegg og profilressurser.
Hvorfor kjøre Sharkey på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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