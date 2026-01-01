Perplexica er en AI-drevet svar-motor med åpen kildekode som kjører utelukkende på din egen maskinvare. Den søker på nettet og syntetiserer nøyaktige svar med siterte kilder, som støtter både lokale LLM-er via Ollama og skyleverandører som OpenAI, Claude og Groq — slik at du velger modellen som passer dine krav til personvern og ytelse.

Selv-hosting av Perplexica holder alle søk private på din server. I motsetning til skybaserte AI-søke-produkter, er det ingen brukssporing, ingen loggføring av søk fra tredjeparter og ingen abonnementsavgifter — bare raske, siterte svar under din fulle kontroll.