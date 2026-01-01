Installer Perplexica med ett klikk-installasjon.
Personvernfokusert AI-søkemotor som kombinerer internettkunnskap med lokale LLM-er og leverer svar med kildehenvisninger uten å spore søkene dine.
Velg en VPS-plan for Perplexica
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Perplexica
Perplexica er en AI-drevet svar-motor med åpen kildekode som kjører utelukkende på din egen maskinvare. Den søker på nettet og syntetiserer nøyaktige svar med siterte kilder, som støtter både lokale LLM-er via Ollama og skyleverandører som OpenAI, Claude og Groq — slik at du velger modellen som passer dine krav til personvern og ytelse.
Selv-hosting av Perplexica holder alle søk private på din server. I motsetning til skybaserte AI-søke-produkter, er det ingen brukssporing, ingen loggføring av søk fra tredjeparter og ingen abonnementsavgifter — bare raske, siterte svar under din fulle kontroll.
Viktige funksjoner i Perplexica
Sitert AI-svar
Hvert svar inkluderer kildelenker slik at du kan verifisere informasjon og dykke dypere uten å blindt stole på AI-generert innhold.
Lokal LLM-støtte
Koble til Ollama for å kjøre åpen kildekode-modeller utelukkende på din maskinvare, uten at data sendes til eksterne tjenester.
Fleksibilitet for flere leverandører
Bytt mellom OpenAI, Claude, Groq og andre skyleverandører fra ett enkelt grensesnitt for å balansere kostnad og kapasitet.
Fullstendig søkepersonvern
Alle spørringer forblir på din VPS — ingen søkehistorikk deles med annonsenettverk eller analyseplattformer som sporer din atferd.
Hvorfor kjøre Perplexica på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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