Installer Slash med ett-klikks installasjon.
Selvhostet snarveibehandler som gjør lange URL-er om til minneverdige s/-lenker, tilgjengelige direkte fra nettleserens adressefelt.
Velg en VPS-plan for Slash
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Slash
Slash er en selvhostet snarveibehandler for lenker for enkeltpersoner og team som ønsker en enklere måte å dele og få tilgang til URL-er på. I stedet for bokmerker spredt over nettlesere eller vanskelig å huske omdirigeringslenker, lar Slash deg definere snarveier med s/-prefiks — skriv s/docs i nettleserens adressefelt (med utvidelsen installert) og land direkte på destinasjonen din. Snarveier kan tagges, grupperes i delbare samlinger og begrenses til teamet ditt eller holdes private.
I motsetning til hostede lenkeforkortere som logger trafikken din og tjener penger på dataene dine, holder selvhosting av Slash på en VPS all snarveianalyse og bruksdata på infrastruktur du kontrollerer — ingen abonnement kreves, ingen ekstern tjeneste å stole på, og ingen grense for antall snarveier du kan opprette.
Viktige funksjoner i Slash
Snarveier for nettleserens adressefelt
Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox lar deg skrive s/shortcut direkte i adressefeltet for å hoppe til en hvilken som helst lagret URL — uten behov for ekstra klikk eller søk.
Delbare samlinger
Grupper relaterte snarveier i kuraterte samlinger og del dem med teamet ditt eller offentlig via en enkelt lenke.
Lenkeanalyse
Spor hvor ofte hver snarvei blir brukt og se trafikkilder, slik at du vet hvilke lenker som er aktivt i bruk og hvilke som kan avvikles.
Taggbasert organisering
Legg til tagger på snarveier for rask filtrering og oppdagelse på tvers av et voksende bibliotek av interne lenker og teamlenker.
Team-snarveideling
Opprett snarveier synlige for alle arbeidsområdemedlemmer eller begrens dem til deg selv — og hold interne og personlige lenker organisert på ett sted.
Hvorfor kjøre Slash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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