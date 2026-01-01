Opptil 69 % rabatt for Slash

Installer Slash med ett-klikks installasjon.

Selvhostet snarveibehandler som gjør lange URL-er om til minneverdige s/-lenker, tilgjengelige direkte fra nettleserens adressefelt.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Slash med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Slash

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Slash

Slash er en selvhostet snarveibehandler for lenker for enkeltpersoner og team som ønsker en enklere måte å dele og få tilgang til URL-er på. I stedet for bokmerker spredt over nettlesere eller vanskelig å huske omdirigeringslenker, lar Slash deg definere snarveier med s/-prefiks — skriv s/docs i nettleserens adressefelt (med utvidelsen installert) og land direkte på destinasjonen din. Snarveier kan tagges, grupperes i delbare samlinger og begrenses til teamet ditt eller holdes private.

I motsetning til hostede lenkeforkortere som logger trafikken din og tjener penger på dataene dine, holder selvhosting av Slash på en VPS all snarveianalyse og bruksdata på infrastruktur du kontrollerer — ingen abonnement kreves, ingen ekstern tjeneste å stole på, og ingen grense for antall snarveier du kan opprette.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Slash

Snarveier for nettleserens adressefelt

Nettleserutvidelser for Chrome og Firefox lar deg skrive s/shortcut direkte i adressefeltet for å hoppe til en hvilken som helst lagret URL — uten behov for ekstra klikk eller søk.

Delbare samlinger

Grupper relaterte snarveier i kuraterte samlinger og del dem med teamet ditt eller offentlig via en enkelt lenke.

Lenkeanalyse

Spor hvor ofte hver snarvei blir brukt og se trafikkilder, slik at du vet hvilke lenker som er aktivt i bruk og hvilke som kan avvikles.

Taggbasert organisering

Legg til tagger på snarveier for rask filtrering og oppdagelse på tvers av et voksende bibliotek av interne lenker og teamlenker.

Team-snarveideling

Opprett snarveier synlige for alle arbeidsområdemedlemmer eller begrens dem til deg selv — og hold interne og personlige lenker organisert på ett sted.

Hvorfor kjøre Slash på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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