Slash er en selvhostet snarveibehandler for lenker for enkeltpersoner og team som ønsker en enklere måte å dele og få tilgang til URL-er på. I stedet for bokmerker spredt over nettlesere eller vanskelig å huske omdirigeringslenker, lar Slash deg definere snarveier med s/-prefiks — skriv s/docs i nettleserens adressefelt (med utvidelsen installert) og land direkte på destinasjonen din. Snarveier kan tagges, grupperes i delbare samlinger og begrenses til teamet ditt eller holdes private.

I motsetning til hostede lenkeforkortere som logger trafikken din og tjener penger på dataene dine, holder selvhosting av Slash på en VPS all snarveianalyse og bruksdata på infrastruktur du kontrollerer — ingen abonnement kreves, ingen ekstern tjeneste å stole på, og ingen grense for antall snarveier du kan opprette.