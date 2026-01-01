Installer Tracktor med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for kjøretøysporing og flåtestyring for å overvåke kjøretøyene og eiendelene dine på ett sted.
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Hva du kan bygge med Tracktor
Tracktor er en åpen kildekode-webapplikasjon for kjøretøysporing og flåtestyring, designet for å gi enkeltpersoner og små bedrifter full oversikt over kjøretøyene og eiendelene sine. Den tilbyr et rent, selvhostet dashbord for registrering av turer, administrasjon av kjøretøy og overvåking av flåteaktivitet — uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling.
Bygget på en lettvekts Node.js-stakk med SQLite-lagring, er Tracktor enkel å distribuere og krever minimale ressurser. Flåtedataene dine forblir på din egen server, noe som gir deg full kontroll over tilgang, personvern og oppbevaring. Førstegangsbesøkende blir bedt om å registrere en administratorkonto, noe som gjør det første oppsettet sømløst.
Viktige funksjoner i Tracktor
Kjøretøyadministrasjon
Legg til og organiser hele flåten din på ett sted, og spor hvert kjøretøy med sin egen profil, detaljer og aktivitetshistorikk.
Turregistrering
Loggfør turer med start- og sluttpunkter, avstander og tidsstempler for å bygge en nøyaktig historikk over kjøretøybruk og ruter.
Selvhostet personvern
Alle flåtedata lagres på din egen server — ingen tredjeparts sporingstjenester, ingen abonnementsavgifter og ingen leverandørlås.
Lettvekt SQLite-lagring
Bruker SQLite for vedvarende lagring, noe som holder distribusjonen enkel og ressurseffektiv uten å kreve en separat databaseserver.
Brukerautentisering
Innebygd autentisering sikrer tilgang til dine flåtedata, med førstegangsregistrering som gjør førstegangsoppsettet enkelt.
Hvorfor kjøre Tracktor på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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