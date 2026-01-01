Tracktor er en åpen kildekode-webapplikasjon for kjøretøysporing og flåtestyring, designet for å gi enkeltpersoner og små bedrifter full oversikt over kjøretøyene og eiendelene sine. Den tilbyr et rent, selvhostet dashbord for registrering av turer, administrasjon av kjøretøy og overvåking av flåteaktivitet — uten abonnementsavgifter eller tredjeparts datadeling.

Bygget på en lettvekts Node.js-stakk med SQLite-lagring, er Tracktor enkel å distribuere og krever minimale ressurser. Flåtedataene dine forblir på din egen server, noe som gir deg full kontroll over tilgang, personvern og oppbevaring. Førstegangsbesøkende blir bedt om å registrere en administratorkonto, noe som gjør det første oppsettet sømløst.