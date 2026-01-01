Installer Atomic Server med ett klikk.
Åpen kildekode headless CMS i sanntid og grafdatabase for kollaborative kunnskapsbaser og strukturert innhold.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Atomic Server
Atomic Server er en åpen kildekode headless CMS og grafdatabase bygget på Atomic Data, et strengt delsett av RDF som gir hvert stykke innhold et typet skjema og en stabil URL. I motsetning til tradisjonelle CMS-er som lagrer ugjennomsiktige 'blobs', lagrer Atomic Server strukturerte, lenkede data som kan spørres, valideres og synkroniseres i sanntid på tvers av klienter.
Selvhosting av Atomic Server på din egen VPS holder din kunnskapsgraf, dokumenter og tabeller under din fulle kontroll, uten leverandørlåsning eller per-bruker-avgifter. Innebygde WebSockets strømmer live-oppdateringer til hver tilkoblede klient, noe som gjør det til et sterkt fundament for samarbeidsverktøy, interne wikier og tilpassede apper som trenger en strukturert sanntids-backend.
Viktige funksjoner i Atomic Server
Sanntidssynkronisering
Innebygde WebSockets sender endringer til hver tilkoblede klient umiddelbart, slik at samarbeidsredigering og live dashbord fungerer uten ekstra infrastruktur.
Typisert kunnskapsgraf
Hver ressurs har et skjema og en unik URL basert på Atomic Data, som gir innholdet ditt validering, lenking og spørbarhet som flate dokumentlagre ikke kan matche.
Kraftig tabellredigerer
Rediger strukturerte poster i et regnearklignende brukergrensesnitt med typede kolonner, referanser og validering — et kjent grensesnitt for ikke-tekniske bidragsytere.
Fulltekstsøk
Integrert fulltekstsøk indekserer hver ressurs automatisk, noe som gjør store kunnskapsbaser umiddelbart søkbare uten å konfigurere en separat motor.
JS, React, Svelte SDK-er
Offisielle klientbiblioteker lar utviklere bygge tilpassede front-ends og apper som leser, skriver og abonnerer på live-endringer gjennom et typet API.
Hvorfor kjøre Atomic Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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