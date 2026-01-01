Atomic Server er en åpen kildekode headless CMS og grafdatabase bygget på Atomic Data, et strengt delsett av RDF som gir hvert stykke innhold et typet skjema og en stabil URL. I motsetning til tradisjonelle CMS-er som lagrer ugjennomsiktige 'blobs', lagrer Atomic Server strukturerte, lenkede data som kan spørres, valideres og synkroniseres i sanntid på tvers av klienter.

Selvhosting av Atomic Server på din egen VPS holder din kunnskapsgraf, dokumenter og tabeller under din fulle kontroll, uten leverandørlåsning eller per-bruker-avgifter. Innebygde WebSockets strømmer live-oppdateringer til hver tilkoblede klient, noe som gjør det til et sterkt fundament for samarbeidsverktøy, interne wikier og tilpassede apper som trenger en strukturert sanntids-backend.