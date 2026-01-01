Open Source POS er et PHP-nettbasert kassasystem bygget for små butikker, kafeer og tjenestebedrifter som trenger et fullverdig kassasystem uten SaaS-avgifter per terminal. Det nettleserbaserte grensesnittet kjører på hvilken som helst nettbrett, bærbar PC eller kasse-PC, slik at samme backend driver kassefunksjoner, lagerbeholdningsoppdateringer og rapportering fra hvilken som helst enhet på det lokale nettverket.

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