Installer Open Source POS med ett klikk.
Nettbasert kassesystem for butikker med lagerstyring, kundeadministrasjon og salgsrapportering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Source POS
Open Source POS er et PHP-nettbasert kassasystem bygget for små butikker, kafeer og tjenestebedrifter som trenger et fullverdig kassasystem uten SaaS-avgifter per terminal. Det nettleserbaserte grensesnittet kjører på hvilken som helst nettbrett, bærbar PC eller kasse-PC, slik at samme backend driver kassefunksjoner, lagerbeholdningsoppdateringer og rapportering fra hvilken som helst enhet på det lokale nettverket.
Selvhosting på din egen VPS holder kunderegistre, salgshistorikk og prisdata på infrastruktur du kontrollerer — uten månedlig abonnement, ingen transaksjonsprosent og ingen leverandørlås. Den inkluderte MariaDB-databasen settes opp automatisk og lagres i navngitte volumer for trygge oppgraderinger.
Viktige funksjoner i Open Source POS
Butikkasse
Behandle salg, returer og avbetalinger med strekkodeskanning, vareoppslag og tilpassbare kvitteringer skrevet ut til standard termiske skrivere.
Varelagersporing
Spor lagernivåer, angi bestillingsterskler og administrer leverandører på tvers av flere varekategorier med automatiske justeringer ved hvert salg.
Kundeadministrasjon
Oppretthold en kundedatabase med kjøpshistorikk, lojalitetspoeng, butikkkredittsaldoer og prisnivåer per kunde.
Salgrapportering
Generer detaljerte rapporter om salg, avgifter, betalinger, fortjeneste og rabatter på tvers av konfigurerbare datointervaller og ansattfiltre.
Ansattkontoer
Opprett individuelle ansattpålogginger med rollebaserte tillatelser for å skille tilgang for kasserer, leder og rapportering på en delt terminal.
Flervalutaskatter
Konfigurer flere skattesatser, valutaer og betalingsmetoder for å matche lokale handelsregler og kundenes betalingspreferanser.
Hvorfor kjøre Open Source POS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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