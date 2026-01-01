Installer Crawl4AI med ett klikk.
Åpen kildekode web-crawler som konverterer nettsteder til ren, LLM-klar Markdown for AI-datarørledninger.
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Hva du kan bygge med Crawl4AI
Crawl4AI er en avansert web-crawler og skraper, utviklet spesifikt for AI-applikasjoner. Den transformerer nettinnhold til strukturert, LLM-klart Markdown-utdata, noe som gjør den til det ideelle grunnlaget for RAG (Retrieval-Augmented Generation)-systemer, treningsdatasett og AI-drevne innholdspipelines. Med over 50 000 GitHub-stjerner har den blitt den foretrukne kravleløsningen i AI-utviklermiljøet.
Plattformen støtter full nettleserkontroll for JavaScript-tunge nettsteder, asynkron kravling med nettleserbasseng, intelligent innholdsfiltrering og RESTful API-tilgang – alt pakket med et sanntids overvåkingspanel og en interaktiv lekeplass. Selv-hosting av Crawl4AI på din VPS gir deg dedikert beregningskraft for intensive kravleoperasjoner og full kontroll over datahåndtering uten å rute sensitivt innhold gjennom tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i Crawl4AI
LLM-klart utdata
Konverterer gjennomsøkte sider til ren Markdown, optimalisert for direkte mating inn i språkmodell-pipelines og RAG-systemer.
Full nettleserkontroll
Håndterer JavaScript-gjengitte sider og dynamisk innhold ved hjelp av nettleserbasseng for høyytelses, nøyaktig datautvinning.
RESTful API-tilgang
Eksponerer HTTP-endepunkter for å integrere web-crawling i eksisterende applikasjoner og automatiserte dataarbeidsflyter.
Sanntidsovervåking
Innebygd dashbord og interaktiv lekeplass lar deg spore gjennomsøkingsoperasjoner, teste uttrekksstrategier og feilsøke konfigurasjoner direkte.
Intelligent filtrering
Strukturerte uttrekksstrategier filtrerer støy og isolerer relevant innhold, noe som reduserer etterbehandlingsarbeidet i din AI-pipeline.
Hvorfor kjøre Crawl4AI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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