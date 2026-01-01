DOMjudge er et modent open-source automatisert dommersystem for å kjøre programmeringskonkurranser i ICPC-stil. Det driver regionale og verdensfinaler i ICPC-arrangementer, universitetsprogrammeringskurs og nettbaserte konkurranser, og gir et nettgrensesnitt for deltakere til å sende inn løsninger og for dommere og administratorer til å administrere problemer, språk, lag og sanntidsresultater.

Å selv-hosting DOMjudge på din egen VPS holder hver innsendelse, testtilfelle og dommeresultat på infrastruktur du kontrollerer, uten avgifter per deltaker og uten opplastingsgrenser pålagt av en vertstjeneste. Serveren er fullt funksjonell på egen hånd for å konfigurere konkurranser, problemer og lag, mens vurdering av kompilert språk utføres av separate sandkasse-dommerarbeidere som du kan koble til senere.