Installer DOMjudge med ett-klikks installasjon.
Et automatisert dommersystem med åpen kildekode for programmeringskonkurranser, brukt i konkurranser i ICPC-stil, med innleveringer, resultattavler og lagadministrasjon.
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Hva du kan bygge med DOMjudge
DOMjudge er et modent open-source automatisert dommersystem for å kjøre programmeringskonkurranser i ICPC-stil. Det driver regionale og verdensfinaler i ICPC-arrangementer, universitetsprogrammeringskurs og nettbaserte konkurranser, og gir et nettgrensesnitt for deltakere til å sende inn løsninger og for dommere og administratorer til å administrere problemer, språk, lag og sanntidsresultater.
Å selv-hosting DOMjudge på din egen VPS holder hver innsendelse, testtilfelle og dommeresultat på infrastruktur du kontrollerer, uten avgifter per deltaker og uten opplastingsgrenser pålagt av en vertstjeneste. Serveren er fullt funksjonell på egen hånd for å konfigurere konkurranser, problemer og lag, mens vurdering av kompilert språk utføres av separate sandkasse-dommerarbeidere som du kan koble til senere.
Viktige funksjoner i DOMjudge
ICPC-stil bedømming
Implementerer reglene som brukes av ICPC International Collegiate Programming Contest, inkludert straffetid, frysing av resultattavlen, og domskategorier som Feil svar, Tidsgrense og Kjørefeil.
Direkte resultattavler
Offentlige og juryens resultattavler oppdateres i sanntid etter hvert som innsendinger kommer inn, med konfigurerbar frysing nær slutten av konkurransen for dramatiske avslutninger.
Lag- og konkurranseadministrasjon
Admin-webgrensesnitt for å administrere konkurranser, lag, brukere, tilknytninger, oppgaver, språk og avklaringer på tvers av flere parallelle arrangementer.
Sandkasse-isolerte judgehosts
Separat distribuerbare judgehost-arbeidere kompilerer og kjører innsendinger i isolerte cgroup-baserte sandkasser med strenge CPU-, minne- og diskbegrensninger.
REST API og CLP
Et dokumentert REST API pluss integrasjon med Contest API-spesifikasjonen lar deg koble til eksterne resultattavler, løseverktøy og ICPC-verktøyøkosystemet.
Flerspråklig støtte
Leveres med støtte for bedømming av C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go og mange andre språk, med full kompilerings- og kjørekonfigurasjon per språk.
Hvorfor kjøre DOMjudge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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