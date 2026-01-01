Paperless-ngx er et fellesskapsvedlikeholdt dokumenthåndteringssystem som forvandler fysisk papirarbeid til et søkbart, organisert digitalt arkiv. Det OCR-behandler automatisk skannede bilder og PDF-er, klassifiserer dokumenter og bruker tagger slik at hver faktura, kontrakt og kvittering blir umiddelbart søkbar etter innhold. Gotenberg og Apache Tika håndterer Office-dokumenter og komplekse formater som standard OCR-prosesser overser.

Selvhosting av Paperless-ngx på din VPS holder sensitive økonomiske poster, kontrakter og personlige dokumenter på din egen infrastruktur — aldri i en tredjeparts sky. Dedikerte VPS-ressurser sikrer rask OCR-behandling selv for store dokumentpartier, mens vedvarende volumer beskytter hele arkivet og databasen din gjennom oppdateringer og omstarter.