Installer Paperless-ngx med ett klikk.
Dokumenthåndteringssystem med åpen kildekode som skanner, OCR-indekserer og arkiverer papirarbeidet ditt i et fullt søkbart digitalt bibliotek.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Paperless-ngx
Paperless-ngx er et fellesskapsvedlikeholdt dokumenthåndteringssystem som forvandler fysisk papirarbeid til et søkbart, organisert digitalt arkiv. Det OCR-behandler automatisk skannede bilder og PDF-er, klassifiserer dokumenter og bruker tagger slik at hver faktura, kontrakt og kvittering blir umiddelbart søkbar etter innhold. Gotenberg og Apache Tika håndterer Office-dokumenter og komplekse formater som standard OCR-prosesser overser.
Selvhosting av Paperless-ngx på din VPS holder sensitive økonomiske poster, kontrakter og personlige dokumenter på din egen infrastruktur — aldri i en tredjeparts sky. Dedikerte VPS-ressurser sikrer rask OCR-behandling selv for store dokumentpartier, mens vedvarende volumer beskytter hele arkivet og databasen din gjennom oppdateringer og omstarter.
Viktige funksjoner i Paperless-ngx
Automatisk OCR-indeksering
Hvert opplastede dokument skannes automatisk med OCR slik at hele teksten indekseres og er søkbar innen sekunder etter opplasting, uavhengig av om det kom som en PDF eller et skannet bilde.
Smart klassifisering
Paperless-ngx lærer av organisasjonsmønstrene dine og bruker automatisk tagger, korrespondenter og dokumenttyper basert på innhold, noe som reduserer manuell sortering til nesten null.
Fulltekstsøk
Søk i hele innholdet av hvert dokument i arkivet ditt med avansert filtrering etter dato, tagg, korrespondent og dokumenttype for presis gjenfinning.
Flerbrukertilgang
Detaljerte tilgangskontroller lar flere brukere dele det samme arkivet med rollebasert tilgang, noe som gjør det egnet for både små team og familier.
Kontordokumentstøtte
Gotenberg- og Apache Tika-integrasjon håndterer Word, Excel og andre Office-formater i tillegg til PDF-er og bilder, noe som gir deg ett arkiv for alle dokumenttyper.
Hvorfor kjøre Paperless-ngx på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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