Opptil 69 % rabatt for Paperless-ngx

Installer Paperless-ngx med ett klikk.

Dokumenthåndteringssystem med åpen kildekode som skanner, OCR-indekserer og arkiverer papirarbeidet ditt i et fullt søkbart digitalt bibliotek.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Paperless-ngx med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Paperless-ngx

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Paperless-ngx

Paperless-ngx er et fellesskapsvedlikeholdt dokumenthåndteringssystem som forvandler fysisk papirarbeid til et søkbart, organisert digitalt arkiv. Det OCR-behandler automatisk skannede bilder og PDF-er, klassifiserer dokumenter og bruker tagger slik at hver faktura, kontrakt og kvittering blir umiddelbart søkbar etter innhold. Gotenberg og Apache Tika håndterer Office-dokumenter og komplekse formater som standard OCR-prosesser overser.

Selvhosting av Paperless-ngx på din VPS holder sensitive økonomiske poster, kontrakter og personlige dokumenter på din egen infrastruktur — aldri i en tredjeparts sky. Dedikerte VPS-ressurser sikrer rask OCR-behandling selv for store dokumentpartier, mens vedvarende volumer beskytter hele arkivet og databasen din gjennom oppdateringer og omstarter.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Paperless-ngx

Automatisk OCR-indeksering

Hvert opplastede dokument skannes automatisk med OCR slik at hele teksten indekseres og er søkbar innen sekunder etter opplasting, uavhengig av om det kom som en PDF eller et skannet bilde.

Smart klassifisering

Paperless-ngx lærer av organisasjonsmønstrene dine og bruker automatisk tagger, korrespondenter og dokumenttyper basert på innhold, noe som reduserer manuell sortering til nesten null.

Fulltekstsøk

Søk i hele innholdet av hvert dokument i arkivet ditt med avansert filtrering etter dato, tagg, korrespondent og dokumenttype for presis gjenfinning.

Flerbrukertilgang

Detaljerte tilgangskontroller lar flere brukere dele det samme arkivet med rollebasert tilgang, noe som gjør det egnet for både små team og familier.

Kontordokumentstøtte

Gotenberg- og Apache Tika-integrasjon håndterer Word, Excel og andre Office-formater i tillegg til PDF-er og bilder, noe som gir deg ett arkiv for alle dokumenttyper.

Hvorfor kjøre Paperless-ngx på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

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