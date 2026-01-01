WebThings Gateway er en åpen kildekode-implementering av Web of Things-spesifikasjonen, opprinnelig utviklet av Mozilla og nå vedlikeholdt av WebThings-fellesskapet. Den bygger bro mellom smarthjemenheter fra forskjellige økosystemer til et enkelt privat dashbord, og eksponerer hver enhet som en Web Thing med et standard HTTP- og WebSocket-API.

Å kjøre WebThings Gateway på din egen VPS holder enhetsdata, automatiseringsregler og tilleggskonfigurasjon helt utenfor leverandørskyene. Gatewayen støtter MQTT og IP-baserte protokoller ut av esken, mens Zigbee-, Z-Wave- og Bluetooth-tillegg forblir tilgjengelige for brukere som kobler VPS-en med en ekstern bro eller kompatibel maskinvare.