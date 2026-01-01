Installer WebThings Gateway med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode Web of Things-gateway for å forene og kontrollere smarthjemenheter fra et privat nett-dashbord.
Velg en VPS-plan for WebThings Gateway
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WebThings Gateway
WebThings Gateway er en åpen kildekode-implementering av Web of Things-spesifikasjonen, opprinnelig utviklet av Mozilla og nå vedlikeholdt av WebThings-fellesskapet. Den bygger bro mellom smarthjemenheter fra forskjellige økosystemer til et enkelt privat dashbord, og eksponerer hver enhet som en Web Thing med et standard HTTP- og WebSocket-API.
Å kjøre WebThings Gateway på din egen VPS holder enhetsdata, automatiseringsregler og tilleggskonfigurasjon helt utenfor leverandørskyene. Gatewayen støtter MQTT og IP-baserte protokoller ut av esken, mens Zigbee-, Z-Wave- og Bluetooth-tillegg forblir tilgjengelige for brukere som kobler VPS-en med en ekstern bro eller kompatibel maskinvare.
Viktige funksjoner i WebThings Gateway
Web of Things API
Hver tilkoblede enhet eksponeres gjennom et standard HTTP- og WebSocket Web Things API for bruk i skript, dashbord og tredjepartsapper.
Visuell regelmotor
Dra-og-slipp-redigeringsprogrammet for regler lar deg kjede sammen utløsere og handlinger på tvers av alle tilkoblede enheter uten å skrive kode.
Økosystem for tillegg
Installer adaptere for MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuelle sensorer og dusinvis flere fra den innebygde tilleggskatalogen.
Privat som standard
Alle enhetsdata, logger og automatiseringer forblir på din VPS uten leverandørkonto, ingen telemetri og ingen skyrelé er nødvendig.
Plantegning og logger
Plasser enheter på en tilpasset plantegning og se gjennom historiske sensordata med den innebygde loggviseren for feilsøking.
Stemme og HTTPS-tilgang
Valgfri tunneling, HTTPS og integrasjoner med stemmeassistenter lar deg nå gatewayen sikkert fra hvor som helst.
Hvorfor kjøre WebThings Gateway på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.