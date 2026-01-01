Installer n8n med AI-assistent med ett-klikks installasjon.
Arbeidsflytautomatisering med en innebygd AI-chat som planlegger, bygger og feilsøker automatiseringene dine for deg.
Velg en VPS-plan for n8n with AI Assistant
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med n8n with AI Assistant
n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom en visuell nodebasert redigerer. Denne utrullingen legger til n8ns AI-assistent, et chat-grensesnitt som gjør forespørsler i naturlig språk om til fungerende arbeidsflyter — den velger de riktige nodene, kobler dem sammen, skriver uttrykkene og forklarer hvorfor en utførelse mislyktes i stedet for å la deg lese logger.
Assistenten kjører kode i en sandkasstjeneste utrullet sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts sky, slik at arbeidsflytlogikk, legitimasjon og generert kode forblir på din infrastruktur. Den drives av Nexos AI, noe som gir assistenten tilgang til banebrytende modeller gjennom én enkelt nøkkel, samtidig som du beholder ubegrensede arbeidsflytkjøringer og ingen pris per oppgave.
Viktige funksjoner i n8n with AI Assistant
Chat-drevet oppbygging av arbeidsflyt
Beskriv automatiseringen du ønsker i et enkelt språk, og assistenten setter sammen nodene, tilkoblingene og uttrykkene for deg.
Selvhostet kodesandkasse
Generert kode utføres i en isolert sandkassetjeneste som kjører på din egen VPS, slik at ingenting sendes til en ekstern utførelsesleverandør.
Veiledet feilsøking
Spør assistenten hvorfor en kjøring mislyktes og få en forklaring med en konkret løsning i stedet for å grave gjennom rå utførelseslogger.
Nexos AI-modell tilgang
Én Nexos AI-nøkkel gir assistenten tilgang til ledende modeller, og du kan bytte modell den bruker når som helst.
Full n8n automatiseringssuite
Alt i standard n8n er inkludert — hundrevis av integrasjoner, webhooks, tidsplaner og tilpassede JavaScript-noder.
Data forblir på din VPS
Arbeidsflytdefinisjoner, API-legitimasjon og utførelseshistorikk lagres i et vedvarende volum du kontrollerer og kan sikkerhetskopiere fritt.
Hvorfor kjøre n8n with AI Assistant på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.