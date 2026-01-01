Opptil 69 % rabatt for n8n with AI Assistant

Installer n8n med AI-assistent med ett-klikks installasjon.

Arbeidsflytautomatisering med en innebygd AI-chat som planlegger, bygger og feilsøker automatiseringene dine for deg.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr96,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer n8n med AI-assistent med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for n8n with AI Assistant

Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med n8n with AI Assistant

n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom en visuell nodebasert redigerer. Denne utrullingen legger til n8ns AI-assistent, et chat-grensesnitt som gjør forespørsler i naturlig språk om til fungerende arbeidsflyter — den velger de riktige nodene, kobler dem sammen, skriver uttrykkene og forklarer hvorfor en utførelse mislyktes i stedet for å la deg lese logger.

Assistenten kjører kode i en sandkasstjeneste utrullet sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts sky, slik at arbeidsflytlogikk, legitimasjon og generert kode forblir på din infrastruktur. Den drives av Nexos AI, noe som gir assistenten tilgang til banebrytende modeller gjennom én enkelt nøkkel, samtidig som du beholder ubegrensede arbeidsflytkjøringer og ingen pris per oppgave.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i n8n with AI Assistant

Chat-drevet oppbygging av arbeidsflyt

Beskriv automatiseringen du ønsker i et enkelt språk, og assistenten setter sammen nodene, tilkoblingene og uttrykkene for deg.

Selvhostet kodesandkasse

Generert kode utføres i en isolert sandkassetjeneste som kjører på din egen VPS, slik at ingenting sendes til en ekstern utførelsesleverandør.

Veiledet feilsøking

Spør assistenten hvorfor en kjøring mislyktes og få en forklaring med en konkret løsning i stedet for å grave gjennom rå utførelseslogger.

Nexos AI-modell tilgang

Én Nexos AI-nøkkel gir assistenten tilgang til ledende modeller, og du kan bytte modell den bruker når som helst.

Full n8n automatiseringssuite

Alt i standard n8n er inkludert — hundrevis av integrasjoner, webhooks, tidsplaner og tilpassede JavaScript-noder.

Data forblir på din VPS

Arbeidsflytdefinisjoner, API-legitimasjon og utførelseshistorikk lagres i et vedvarende volum du kontrollerer og kan sikkerhetskopiere fritt.

Hvorfor kjøre n8n with AI Assistant på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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