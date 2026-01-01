n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom en visuell nodebasert redigerer. Denne utrullingen legger til n8ns AI-assistent, et chat-grensesnitt som gjør forespørsler i naturlig språk om til fungerende arbeidsflyter — den velger de riktige nodene, kobler dem sammen, skriver uttrykkene og forklarer hvorfor en utførelse mislyktes i stedet for å la deg lese logger.

Assistenten kjører kode i en sandkasstjeneste utrullet sammen med n8n på din egen VPS i stedet for en tredjeparts sky, slik at arbeidsflytlogikk, legitimasjon og generert kode forblir på din infrastruktur. Den drives av Nexos AI, noe som gir assistenten tilgang til banebrytende modeller gjennom én enkelt nøkkel, samtidig som du beholder ubegrensede arbeidsflytkjøringer og ingen pris per oppgave.