Home Assistant er den ledende åpen kildekode-plattformen for hjemmeautomatisering som millioner av brukere over hele verden stoler på. Den forener smarte enheter fra forskjellige produsenter — lys, termostater, kameraer, sikkerhetssystemer og mediespillere — i ett enkelt tilpassbart grensesnitt, med en kraftig automatiseringsmotor som støtter komplekse scenarier utløst av tid, enhetsstatus eller eksterne hendelser.

Å distribuere Home Assistant på din egen VPS sikrer at smarthjemmet ditt forblir operativt selv under lokale strømbrudd, gir pålitelig fjerntilgang fra hvor som helst, og holder alle enhetsdata og automatiseringslogikk fullstendig under din kontroll uten avhengighet av skytjenester.