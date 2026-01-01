Installer Home Assistant med ett klikk.
Personvernfokusert plattform for hjemmeautomatisering med 2 000+ integrasjoner for smarte enheter og tjenester.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Home Assistant
Home Assistant er den ledende åpen kildekode-plattformen for hjemmeautomatisering som millioner av brukere over hele verden stoler på. Den forener smarte enheter fra forskjellige produsenter — lys, termostater, kameraer, sikkerhetssystemer og mediespillere — i ett enkelt tilpassbart grensesnitt, med en kraftig automatiseringsmotor som støtter komplekse scenarier utløst av tid, enhetsstatus eller eksterne hendelser.
Å distribuere Home Assistant på din egen VPS sikrer at smarthjemmet ditt forblir operativt selv under lokale strømbrudd, gir pålitelig fjerntilgang fra hvor som helst, og holder alle enhetsdata og automatiseringslogikk fullstendig under din kontroll uten avhengighet av skytjenester.
Viktige funksjoner i Home Assistant
2 000+ Integrasjoner
Koble til praktisk talt hvilken som helst smarthjemenhet eller skytjeneste gjennom et stadig voksende bibliotek av fellesskapsintegrasjoner.
Lokal kontroll
Alle automatiseringer kjører lokalt uten skyavhengighet, noe som holder hjemmet ditt responsivt selv når internettforbindelsen svikter.
Kraftige automatiseringer
Visuell og YAML-basert automatiseringsredigerer støtter komplekse triggere, betingelser og handlinger i flere trinn for ethvert scenario.
Tilpassbare dashbord
Lovelace-dashbord lar deg designe personlige kontrollgrensesnitt for enhver enhet eller skjerm i hjemmet ditt.
Integrasjon av stemmeassistent
Fungerer med Google Assistant, Amazon Alexa og Siri for håndfri kontroll av enhver tilkoblet enhet.
Energiovervåking
Spor og optimaliser energiforbruk i husholdningen med dedikerte overvåkingsdashbord og forbruksdata på enhetsnivå.
Hvorfor kjøre Home Assistant på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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