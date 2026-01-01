Installer ScyllaDB med ett-klikks installasjon.
Høykapasitets NoSQL-database, direkte kompatibel med Apache Cassandra og Amazon DynamoDB.
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Hva du kan bygge med ScyllaDB
ScyllaDB er en åpen kildekode, distribuert bredkolonne NoSQL-database skrevet i C++ på Seastar shard-per-core rammeverket. Den snakker Cassandra Query Language (CQL) og Amazon DynamoDB API-en naturlig, slik at eksisterende Cassandra- og DynamoDB-applikasjoner kobles til uten kodeendringer mens de kjører på en brøkdel av maskinvaren.
Selv-hosting av ScyllaDB på din egen VPS gir applikasjoner forutsigbar latens på enkelt-siffer-millisekunder for tidsserier, IoT, meldinger, svindeldeteksjon og brukerprofil-arbeidsmengder — uten pris per operasjon, ingen lese-/skrivekapasitetsgrenser, og ingen leverandørlåsning til et administrert Cassandra- eller DynamoDB-nivå.
Viktige funksjoner i ScyllaDB
Cassandra-kompatibel
Snakker CQL naturlig og støtter alle Cassandra-drivere, slik at eksisterende Cassandra-applikasjoner kobles til ved å endre kun vertsadressen.
DynamoDB API
Innebygd Alternator-grensesnitt aksepterer Amazon DynamoDB-trådprotokollen, som lar DynamoDB-klienter kjøre uendret på selvhostet infrastruktur.
Shard-Per-Core-motor
Seastar-rammeverket fester én shard til hver CPU-kjerne for låsefri utførelse uten delt tilstand som metter alle kjerner under belastning.
Innebygde Prometheus-metrikker
Innebygd /metrics endepunkt eksponerer hundrevis av databaseinterne detaljer for Prometheus, Grafana og ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorisasjon på radnivå
CassandraAuthorizer håndhever tillatelser per rolle på keyspaces, tabeller og rader slik at hver applikasjon kobler seg til med minst nødvendig privilegium.
Lineært skalerbar
Legg til noder for å skalere gjennomstrømning og lagring horisontalt — klynger strekker seg rutinemessig over dusinvis av noder som betjener millioner av operasjoner per sekund.
Hvorfor kjøre ScyllaDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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