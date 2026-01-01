ScyllaDB er en åpen kildekode, distribuert bredkolonne NoSQL-database skrevet i C++ på Seastar shard-per-core rammeverket. Den snakker Cassandra Query Language (CQL) og Amazon DynamoDB API-en naturlig, slik at eksisterende Cassandra- og DynamoDB-applikasjoner kobles til uten kodeendringer mens de kjører på en brøkdel av maskinvaren.

Selv-hosting av ScyllaDB på din egen VPS gir applikasjoner forutsigbar latens på enkelt-siffer-millisekunder for tidsserier, IoT, meldinger, svindeldeteksjon og brukerprofil-arbeidsmengder — uten pris per operasjon, ingen lese-/skrivekapasitetsgrenser, og ingen leverandørlåsning til et administrert Cassandra- eller DynamoDB-nivå.