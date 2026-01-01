Installer EmailEngine med ett-klikks installasjon.
Selvhostet e-post-API som kobler sammen IMAP- og SMTP-kontoer og eksponerer dem som et enhetlig REST-grensesnitt.
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Hva du kan bygge med EmailEngine
EmailEngine er en selvhostet tjeneste som kobler til IMAP- og SMTP-postbokser — inkludert Gmail, Outlook og enhver standardleverandør — og eksponerer alle e-postoperasjoner gjennom et enkelt REST API. I stedet for å skrive applikasjonskode som snakker IMAP direkte, registrerer utviklere e-postkontoer med EmailEngine og deretter sender, mottar, søker og synkroniserer e-poster gjennom rene HTTP-endepunkter.
Selvhosting av EmailEngine på din egen VPS holder e-postkontoopplysninger og meldingsdata innenfor din egen infrastruktur. EmailEngine håndterer gjenoppkobling, kryptering av legitimasjon og webhook-levering slik at applikasjonskoden forblir fokusert på forretningslogikk i stedet for håndtering av e-postprotokoller. En 14-dagers prøveperiode er inkludert; en lisens er nødvendig for fortsatt produksjonsbruk.
Viktige funksjoner i EmailEngine
Enhetlig e-post REST API
Få tilgang til alle IMAP- og SMTP-operasjoner – sende, motta, søke, synkronisere – via ett enkelt HTTP-endepunkt uavhengig av e-postleverandør.
Administrasjon av flere kontoer
Registrer flere e-postkontoer fra hvilken som helst leverandør og administrer alle innbokser gjennom ett konsistent API uten integrasjonsarbeid per leverandør.
Levering av webhook-hendelser
Motta sanntids HTTP-varsler når nye e-poster ankommer, meldinger leses eller postboksstatus endres, uten polling.
Legitimasjonskryptering
Alle lagrede e-postkontopassord og OAuth-tokener krypteres ved hjelp av hovedhemmelighetsnøkkelen du konfigurerer ved utrulling.
SMTP-innsendingsproxy
Send e-post på vegne av registrerte kontoer via en innebygd SMTP-proxy uten å avsløre rå påloggingsdetaljer til sendetjenester.
Hvorfor kjøre EmailEngine på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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