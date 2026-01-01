EmailEngine er en selvhostet tjeneste som kobler til IMAP- og SMTP-postbokser — inkludert Gmail, Outlook og enhver standardleverandør — og eksponerer alle e-postoperasjoner gjennom et enkelt REST API. I stedet for å skrive applikasjonskode som snakker IMAP direkte, registrerer utviklere e-postkontoer med EmailEngine og deretter sender, mottar, søker og synkroniserer e-poster gjennom rene HTTP-endepunkter.

Selvhosting av EmailEngine på din egen VPS holder e-postkontoopplysninger og meldingsdata innenfor din egen infrastruktur. EmailEngine håndterer gjenoppkobling, kryptering av legitimasjon og webhook-levering slik at applikasjonskoden forblir fokusert på forretningslogikk i stedet for håndtering av e-postprotokoller. En 14-dagers prøveperiode er inkludert; en lisens er nødvendig for fortsatt produksjonsbruk.