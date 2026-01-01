CKAN er det ledende åpen kildekode-databehandlingssystemet som brukes av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter sammen med forskningsinstitusjoner for å drive offentlige dataportaler. Det kombinerer en strukturert datasettkatalog, rike metadata-skjemaer, en fulltekstsøk-backend og en tabulær DataStore som eksponerer opplastede CSV- og Excel-filer gjennom et spørrbart REST API.

Selv-hosting av CKAN på din egen VPS holder hvert datasett, organisasjonsstruktur og API-token under din kontroll, uten gebyrer per datasett og uten tredjeparts tilgang til dine poster. Plattformen er svært utvidbar gjennom hundrevis av fellesskapsplugins som dekker høsting, romlige data, DCAT-utveksling, enkeltpålogging og tilpassede skjemaer.