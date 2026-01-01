Installer CKAN med ett klikk.
Dataportalsplattform med åpen kildekode for publisering, deling og oppdagelse av forskningsdatasett og offentlige datasett.
Velg en VPS-plan for CKAN
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CKAN
CKAN er det ledende åpen kildekode-databehandlingssystemet som brukes av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter sammen med forskningsinstitusjoner for å drive offentlige dataportaler. Det kombinerer en strukturert datasettkatalog, rike metadata-skjemaer, en fulltekstsøk-backend og en tabulær DataStore som eksponerer opplastede CSV- og Excel-filer gjennom et spørrbart REST API.
Selv-hosting av CKAN på din egen VPS holder hvert datasett, organisasjonsstruktur og API-token under din kontroll, uten gebyrer per datasett og uten tredjeparts tilgang til dine poster. Plattformen er svært utvidbar gjennom hundrevis av fellesskapsplugins som dekker høsting, romlige data, DCAT-utveksling, enkeltpålogging og tilpassede skjemaer.
Viktige funksjoner i CKAN
Omfattende datasettkatalog
Organiser datasett i grupper og organisasjoner med tilpassede metadata-skjemaer, tagger, lisenser og full revisjonshistorikk per ressurs.
Spørbar DataStore API
Opplastede CSV- og Excel-filer blir sendt inn i et PostgreSQL-støttet DataStore som tilbyr filtrering, sortering og SQL-spørringer via REST.
Solr-drevet søk
En dedikert Solr-indeks leverer raskt fasettert søk på tvers av titler, beskrivelser, tagger og egendefinerte felt, selv på portaler med millioner av poster.
Høstere og DCAT
Hent metadata fra andre CKAN-, CSW- og DCAT-endepunkter for å føderere datasett på tvers av institusjoner uten manuell registrering.
Detaljerte tillatelser
Organisasjonsbaserte roller lar deg kontrollere hvem som kan opprette, redigere og publisere datasett, med offentlig, privat og utkast-synlighetsstatus per ressurs.
Hvorfor kjøre CKAN på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.