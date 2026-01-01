Opptil 69 % rabatt for CKAN

Installer CKAN med ett klikk.

Dataportalsplattform med åpen kildekode for publisering, deling og oppdagelse av forskningsdatasett og offentlige datasett.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer CKAN med ett klikk.

Velg en VPS-plan for CKAN

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med CKAN

CKAN er det ledende åpen kildekode-databehandlingssystemet som brukes av nasjonale, regionale og kommunale myndigheter sammen med forskningsinstitusjoner for å drive offentlige dataportaler. Det kombinerer en strukturert datasettkatalog, rike metadata-skjemaer, en fulltekstsøk-backend og en tabulær DataStore som eksponerer opplastede CSV- og Excel-filer gjennom et spørrbart REST API.

Selv-hosting av CKAN på din egen VPS holder hvert datasett, organisasjonsstruktur og API-token under din kontroll, uten gebyrer per datasett og uten tredjeparts tilgang til dine poster. Plattformen er svært utvidbar gjennom hundrevis av fellesskapsplugins som dekker høsting, romlige data, DCAT-utveksling, enkeltpålogging og tilpassede skjemaer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i CKAN

Omfattende datasettkatalog

Organiser datasett i grupper og organisasjoner med tilpassede metadata-skjemaer, tagger, lisenser og full revisjonshistorikk per ressurs.

Spørbar DataStore API

Opplastede CSV- og Excel-filer blir sendt inn i et PostgreSQL-støttet DataStore som tilbyr filtrering, sortering og SQL-spørringer via REST.

Solr-drevet søk

En dedikert Solr-indeks leverer raskt fasettert søk på tvers av titler, beskrivelser, tagger og egendefinerte felt, selv på portaler med millioner av poster.

Høstere og DCAT

Hent metadata fra andre CKAN-, CSW- og DCAT-endepunkter for å føderere datasett på tvers av institusjoner uten manuell registrering.

Detaljerte tillatelser

Organisasjonsbaserte roller lar deg kontrollere hvem som kan opprette, redigere og publisere datasett, med offentlig, privat og utkast-synlighetsstatus per ressurs.

Hvorfor kjøre CKAN på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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