Installer Coai med ett klikk.
Selvhostet AI-aggregeringsplattform som forener OpenAI, Claude, Gemini og 20+ leverandører med flerbrukeradministrasjon og brukskvoter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Coai
Coai (Chat Nio) er en åpen kildekode AI-aggregeringsplattform som samler OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ andre språkmodellleverandører bak ett enkelt hostet grensesnitt. Den går utover et enkelt chat-grensesnitt ved å legge til abonnementsnivåer, tokenkvoter per bruker, utstedelse av API-nøkler og bruksfakturering — noe som gjør det praktisk for team som trenger å tilby kontrollert LLM-tilgang til flere brukere uten å eksponere oppstrøms leverandørnøkler.
Selvhosting av Coai på din egen VPS gir deg full kontroll over hvilke modeller som er tilgjengelige, hvor mye hvert brukernivå kan forbruke, og hvordan ditt totale API-forbruk ser ut — uten å betale per-sete-avgifter til en administrert aggregeringstjeneste.
Viktige funksjoner i Coai
Multileverandøraggregering
Koble til OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ leverandører via én plattform, og la brukere bytte mellom dem fra ett enkelt grensesnitt.
Abonnementsnivåer for brukere
Definer gratis og betalte abonnementsplaner med tokenkvoter per nivå, som kontrollerer hvor mye hver brukergruppe kan forbruke på tvers av alle konfigurerte leverandører.
Utstedelse av API-nøkkel
Utsted API-nøkler til brukerne dine slik at de kan få tilgang til konfigurerte modeller programmatisk — uten å eksponere legitimasjonen til din oppstrømsleverandør.
Bruk og faktureringssporing
Overvåk brukerbasert tokenforbruk og estimerte kostnader i sanntid, med konfigurerbare grenser for å forhindre uventede budsjettoverskridelser.
Modellmarkedsplass
Brukere oppdager og velger fra alle konfigurerte leverandører via en innebygd modellvelger, med støtte for funksjonskall og bildegenerering der det er tilgjengelig.
Hvorfor kjøre Coai på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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