Coai (Chat Nio) er en åpen kildekode AI-aggregeringsplattform som samler OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ andre språkmodellleverandører bak ett enkelt hostet grensesnitt. Den går utover et enkelt chat-grensesnitt ved å legge til abonnementsnivåer, tokenkvoter per bruker, utstedelse av API-nøkler og bruksfakturering — noe som gjør det praktisk for team som trenger å tilby kontrollert LLM-tilgang til flere brukere uten å eksponere oppstrøms leverandørnøkler.

Selvhosting av Coai på din egen VPS gir deg full kontroll over hvilke modeller som er tilgjengelige, hvor mye hvert brukernivå kan forbruke, og hvordan ditt totale API-forbruk ser ut — uten å betale per-sete-avgifter til en administrert aggregeringstjeneste.