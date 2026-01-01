Implementer nytt API med ett-klikks installasjon.
Enhetlig LLM-gateway for å administrere flere AI-leverandører med brukssporing, tilgangskontroll og lastbalansering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med New API
Nytt API er en åpen kildekode LLM-gateway som tilbyr ett enkelt tilgangspunkt for OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og dusinvis av andre AI-leverandører. Det sentraliserer API-nøkkeladministrasjon, håndhever brukskvoter, sporer kostnader per bruker eller team, og muliggjør failover og lastbalansering på tvers av leverandører — alt gjennom et web-dashbord.
Selv-hosting av Nytt API på din VPS holder sensitive AI-legitimasjoner og bruksdata under din kontroll, fjerner gateway-avgifter per forespørsel, og gir deg fleksibiliteten til å legge til eller bytte leverandører uten å endre applikasjonskoden din.
Viktige funksjoner i New API
Enhetlig leverandørgateway
Ruter forespørsler til OpenAI, Claude, Gemini og andre LLM-er via et enkelt endepunkt, bytte leverandører uten å endre applikasjonskoden din.
Bruksporing og kvoter
Overvåk tokenforbruk og kostnader per bruker, team eller prosjekt, og sett harde grenser for å forhindre uventede AI-utgifter i hele organisasjonen din.
Lastbalansering og failover
Distribuer forespørsler på tvers av flere leverandørkanaler og fall automatisk tilbake til alternativer når en leverandør er utilgjengelig, for å maksimere oppetiden.
Token-basert tilgangskontroll
Utsted API-nøkler til team og applikasjoner uten å eksponere dine faktiske leverandørlegitimasjoner, og hold hemmeligheter sentralisert og tilbakekallbare når som helst.
Web-dashbord
Administrer kanaler, brukere og kvoter via et innebygd nettgrensesnitt med sanntids brukslogger og forbruksanalyse.
Hvorfor kjøre New API på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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