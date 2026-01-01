Nytt API er en åpen kildekode LLM-gateway som tilbyr ett enkelt tilgangspunkt for OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og dusinvis av andre AI-leverandører. Det sentraliserer API-nøkkeladministrasjon, håndhever brukskvoter, sporer kostnader per bruker eller team, og muliggjør failover og lastbalansering på tvers av leverandører — alt gjennom et web-dashbord.

Selv-hosting av Nytt API på din VPS holder sensitive AI-legitimasjoner og bruksdata under din kontroll, fjerner gateway-avgifter per forespørsel, og gir deg fleksibiliteten til å legge til eller bytte leverandører uten å endre applikasjonskoden din.