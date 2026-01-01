TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkivplattform som gir deg kontroll over videosamlingen din. Den abonnerer på kanaler, laster ned videoer automatisk via yt-dlp, og indekserer alt med Elasticsearch slik at du kan søke i titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en innebygd nettspiller med visningshistorikk og fremdriftssporing — ingen YouTube-konto eller internettilkobling er nødvendig etter nedlasting.

I motsetning til engangs nedlastingsverktøy, kjører TubeArchivist kontinuerlig i bakgrunnen. Den bevarer metadata, miniatyrbilder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil, og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brukere som ønsker arkivet sitt sammen med annet innhold.