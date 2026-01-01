Opptil 69 % rabatt for TubeArchivist

Installer TubeArchivist med ett-klikks installasjon.

Selvhostet YouTube-arkiverer som laster ned, indekserer og strømmer videosamlingen din fra din egen server.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr96,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer TubeArchivist med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for TubeArchivist

Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med TubeArchivist

TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkivplattform som gir deg kontroll over videosamlingen din. Den abonnerer på kanaler, laster ned videoer automatisk via yt-dlp, og indekserer alt med Elasticsearch slik at du kan søke i titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en innebygd nettspiller med visningshistorikk og fremdriftssporing — ingen YouTube-konto eller internettilkobling er nødvendig etter nedlasting.

I motsetning til engangs nedlastingsverktøy, kjører TubeArchivist kontinuerlig i bakgrunnen. Den bevarer metadata, miniatyrbilder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil, og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brukere som ønsker arkivet sitt sammen med annet innhold.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i TubeArchivist

Kanalabonnementer

Abonner på YouTube-kanaler og last ned nye opplastinger automatisk etter en tidsplan, hold arkivet ditt oppdatert uten manuell inngripen.

Fulltekstsøk

Elasticsearch indekserer videotitler, beskrivelser, undertekster og kommentarer slik at du umiddelbart kan finne enhver video i hele biblioteket ditt etter nøkkelord.

SponsorBlock-integrasjon

Hopper automatisk over sponsorsegmenter, introer, outroer og fyll under avspilling ved hjelp av fellesskapsbaserte SponsorBlock-data.

Jellyfin og Plex eksport

Tilleggsprogrammer for Jellyfin og Plex lar deg bla gjennom ditt TubeArchivist-bibliotek direkte inne i din eksisterende medieserver.

Arkivering av undertekster

Laster ned og indekserer undertekster for hver arkiverte video, noe som muliggjør søk etter nøkkelord i talt innhold på tvers av hele samlingen din.

Arkivering av kommentarer

Arkiverer valgfritt hele kommentartråden for hver video sammen med mediefilen, og bevarer fellesskapskonteksten som YouTube kan fjerne.

Hvorfor kjøre TubeArchivist på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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