Installer TubeArchivist med ett-klikks installasjon.
Selvhostet YouTube-arkiverer som laster ned, indekserer og strømmer videosamlingen din fra din egen server.
Velg en VPS-plan for TubeArchivist
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TubeArchivist
TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkivplattform som gir deg kontroll over videosamlingen din. Den abonnerer på kanaler, laster ned videoer automatisk via yt-dlp, og indekserer alt med Elasticsearch slik at du kan søke i titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en innebygd nettspiller med visningshistorikk og fremdriftssporing — ingen YouTube-konto eller internettilkobling er nødvendig etter nedlasting.
I motsetning til engangs nedlastingsverktøy, kjører TubeArchivist kontinuerlig i bakgrunnen. Den bevarer metadata, miniatyrbilder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil, og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brukere som ønsker arkivet sitt sammen med annet innhold.
Viktige funksjoner i TubeArchivist
Kanalabonnementer
Abonner på YouTube-kanaler og last ned nye opplastinger automatisk etter en tidsplan, hold arkivet ditt oppdatert uten manuell inngripen.
Fulltekstsøk
Elasticsearch indekserer videotitler, beskrivelser, undertekster og kommentarer slik at du umiddelbart kan finne enhver video i hele biblioteket ditt etter nøkkelord.
SponsorBlock-integrasjon
Hopper automatisk over sponsorsegmenter, introer, outroer og fyll under avspilling ved hjelp av fellesskapsbaserte SponsorBlock-data.
Jellyfin og Plex eksport
Tilleggsprogrammer for Jellyfin og Plex lar deg bla gjennom ditt TubeArchivist-bibliotek direkte inne i din eksisterende medieserver.
Arkivering av undertekster
Laster ned og indekserer undertekster for hver arkiverte video, noe som muliggjør søk etter nøkkelord i talt innhold på tvers av hele samlingen din.
Arkivering av kommentarer
Arkiverer valgfritt hele kommentartråden for hver video sammen med mediefilen, og bevarer fellesskapskonteksten som YouTube kan fjerne.
Hvorfor kjøre TubeArchivist på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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